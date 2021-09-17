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«Выполнять свой патриотический долг». Что значит День народного единства для юных белорусов?

17 сентября 2021 15:17
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Новости Беларуси. Минск отмечает День народного единства. Во всех районах города проходят торжественные мероприятия – дискуссионные площадки, выставки, концерты, заложены аллеи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Выполнять свой патриотический долг». Что значит День народного единства для юных белорусов?-1

Более 300 участников в сквере имени Марата Казея собрала детско-молодежная акция «Мы едины».

Ее основная идея – в преемственности поколений и единстве ценностей, среди которых сплоченность, согласие, взаимопонимание, толерантность, уважение и преданность.

«Выполнять свой патриотический долг». Что значит День народного единства для юных белорусов?-4

«Выполнять свой патриотический долг». Что значит День народного единства для юных белорусов?-6

Столичные школьники возложили цветы к памятнику пионера-героя Марата Казея. Каждой районной пионерской дружине председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев вручил трудовую повестку на новый учебный год. В ней указаны так называемые объекты заботы. Это места, где отряды будут наводить порядок, и адреса ветеранов, которым ребята окажут помощь.

«Выполнять свой патриотический долг». Что значит День народного единства для юных белорусов?-9

Глория Гоголева, председатель пионерской дружины гимназии № 7:
Быть пионером для меня – быть первым, помогать, всегда приходить на помощь всем абсолютно, конечно же, и младшим, и старшим, и выполнять свой патриотический долг.

«Выполнять свой патриотический долг». Что значит День народного единства для юных белорусов?-12

Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Пионерские дружины сегодня выходят ко всем памятным доскам. Их именами названы улицы. Мы, жители города Минска от мала до велика, мы едины.

«Выполнять свой патриотический долг». Что значит День народного единства для юных белорусов?-15

Акция «Мы – едины» прошла единовременно во всех уголках столицы. Около 250 председателей пионерских дружин и 40 пионервожатых определили свои цели на ближайший год.

# Год народного единства # общество # Наталья Проскурова # Глория Гоголева # Фотофакт

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