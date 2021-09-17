«Выполнять свой патриотический долг». Что значит День народного единства для юных белорусов?

Новости Беларуси. Минск отмечает День народного единства. Во всех районах города проходят торжественные мероприятия – дискуссионные площадки, выставки, концерты, заложены аллеи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Минск отмечает День народного единства. Во всех районах города проходят торжественные мероприятия – дискуссионные площадки, выставки, концерты, заложены аллеи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Более 300 участников в сквере имени Марата Казея собрала детско-молодежная акция «Мы едины».
Ее основная идея – в преемственности поколений и единстве ценностей, среди которых сплоченность, согласие, взаимопонимание, толерантность, уважение и преданность.
Столичные школьники возложили цветы к памятнику пионера-героя Марата Казея. Каждой районной пионерской дружине председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев вручил трудовую повестку на новый учебный год. В ней указаны так называемые объекты заботы. Это места, где отряды будут наводить порядок, и адреса ветеранов, которым ребята окажут помощь.
Глория Гоголева, председатель пионерской дружины гимназии № 7:
Быть пионером для меня – быть первым, помогать, всегда приходить на помощь всем абсолютно, конечно же, и младшим, и старшим, и выполнять свой патриотический долг.
Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Пионерские дружины сегодня выходят ко всем памятным доскам. Их именами названы улицы. Мы, жители города Минска от мала до велика, мы едины.
Акция «Мы – едины» прошла единовременно во всех уголках столицы. Около 250 председателей пионерских дружин и 40 пионервожатых определили свои цели на ближайший год.