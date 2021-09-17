В Заводском районе Минска прошёл плоггинг-забег. Рассказываем, что это и как помогает экологии

Новости Беларуси. Совместить приятное с полезным. В Заводском районе прошел плоггинг-забег, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Плоггинг – международная экологическая инициатива. Ее участники собирают мусор по пути. Например, во время бега трусцой.

Такой вид досуга совмещает в себе активный и здоровый образ жизни. А еще привлекает внимание общественности к проблемам экологии.