Беларусь официально стала партнёром БРИКС

Беларусь официально стала партнером БРИКС. Как известно, Александр Лукашенко 5 ноября подписал письмо в адрес Президента России о готовности нашей страны подключиться к БРИКС в качестве партнера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр иностранных дел во время встречи с послом России передал документ дипломату. Официально это открывает новую главу сотрудничества со странами глобального межгосударственного объединения. На саммите БРИКС в Казани Александр Лукашенко обозначил четыре направления, в реализации которых Беларусь может сыграть определенную роль в БРИКС, назвав его сообществом будущего, способного сделать так, чтобы реальные рычаги влияния перешли в руки прогрессивного мирового большинства.