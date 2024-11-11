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Беларусь официально стала партнёром БРИКС

11 ноября 2024 11:00
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Беларусь официально стала партнером БРИКС. Как известно, Александр Лукашенко 5 ноября подписал письмо в адрес Президента России о готовности нашей страны подключиться к БРИКС в качестве партнера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь официально стала партнёром БРИКС-2

Министр иностранных дел во время встречи с послом России передал документ дипломату. Официально это открывает новую главу сотрудничества со странами глобального межгосударственного объединения. На саммите БРИКС в Казани Александр Лукашенко обозначил четыре направления, в реализации которых Беларусь может сыграть определенную роль в БРИКС, назвав его сообществом будущего, способного сделать так, чтобы реальные рычаги влияния перешли в руки прогрессивного мирового большинства.

# Международная политика # Александр Лукашенко

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