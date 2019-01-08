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Митрополит Павел встретился с участниками акции «Рождественская ёлка – наши дети»

08 января 2019 15:46
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Новости Беларуси. Более полутора тысяч детей из районов, пострадавших от чернобыльской катастрофы, объединила 8 января благотворительная акция «Рождественская елка – наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митрополит Павел встретился с участниками акции «Рождественская ёлка – наши дети»-1

В полдень ребят встречали в главном православном храме страны. Здесь с молитвы за детей Беларуси, которую совершил Патриарший Экзарх, уже традиционно начинается эта рождественская встреча.

Митрополит Павел встретился с участниками акции «Рождественская ёлка – наши дети»-4

Каждый из собравшихся под сводами Свято-Духова кафедрального собора к сегодняшнему событию относится тепло и с трепетом. Ребята готовятся к встрече, разучивают творческие номера и продумывают свои подарки. Каждый из маленьких белорусов получил благословение Митрополита.

Митрополит Павел встретился с участниками акции «Рождественская ёлка – наши дети»-7

Вызывает чувство радости, веселья, и мне все тут нравится.

Митрополит Павел встретился с участниками акции «Рождественская ёлка – наши дети»-10

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Сегодня, слушая и общаясь с детишками, видя их глаза, лица и слыша их голоса – вы знаете, у меня такое впечатление, что там какая-то особая обстановка и атмосфера. Вы слышите, как они поют? Они вкладывают душу.

Митрополит Павел встретился с участниками акции «Рождественская ёлка – наши дети»-13

Благотворительная акция «Рождественская елка – наши дети» проходит уже в 25-й раз. За эти годы у нее сложились свои традиции – например, дружный поход в цирк.

Митрополит Павел встретился с участниками акции «Рождественская ёлка – наши дети»-16

# Благотворительная акция # общество # Митрополит Павел # Фотофакт

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