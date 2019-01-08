«Немцы оказывали очень упорное сопротивление»: 75 лет прошло с начала Калинковичско-Мозырской операции

Новости Беларуси. 75 лет назад началась Калинковичско-Мозырская наступательная операция войск Белорусского фронта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В операции были задействованы войска 61-й и 65-ой армий. Интересно, что в условиях полесских болот отличилась кавалерия. Форсировав Припять и пройдя в тыл противника, кавалеристы нарушили снабжение передовых частей Вермахта.

Успех этих действий был бы невозможен без поддержки партизан. В операции приняли участие бойцы сразу трех партизанских соединений Полесского, Гомельского и Минского.

Константин Мищенко, заместитель директора Гомельского областного музея военной славы:

Немцы оказывали очень упорное сопротивление. Дело в том, что группировка немцев в Беларуси была весьма значительной – около 1 миллиона 400 тысяч солдат насчитывала. Конечно же, местность, условия зимней кампании. На нашем направлении был приобретен положительный опыт действий в условиях болотистой местности Беларуси. Впоследствии это сыграло свою роль в ходе операции «Багратион».