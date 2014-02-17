Митрополит Павел освятил храм в Могилеве

Новости Беларуси. Митрополит Минский и Слуцкий Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси освятил в Могилеве храм Святых Царственных Мучеников и всех Новомучеников и Исповедников Русской Православной Церкви 20 века.

Строительство церкви было завершено в прошлом году. Здесь проводятся службы, работает воскресная школа, есть церковная библиотека. Построен храм был на пожертвования прихожан и спонсоров. В стенах заложены именные кирпичи добродетелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Для меня очень благоприятной оказался такой случай, момент, повод приехать в Могилев. Потому что начиная свое служение в качестве Экзарха, свершить освящение храма - я думаю, что это очень знаково. Да еще и такой храм, который построили люди. И освятили мы его в честь Новомучеников и Исповедников церкви Русской. Это чрезвычайно важно. Я искренне радуюсь и думаю, что вот это есть благословение Божье - начать свое служение и посещение епархии Белорусской Православной Церкви с освящения храма в Могилеве.