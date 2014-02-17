Как проходит современный урок английского в минских школах?

Новости Беларуси. Знакомьтесь: ученики минской гимназии №1 имени Франциска Скорины. Это то самое учебное заведение, где воспитывают интеллектуалов. Уже два года подряд по результатам городских этапов республиканских олимпиад первая гимназия города Минска занимает лидирующие позиции. В этом году в копилке гимназистов – 34 диплома.

Мы отправились на экскурсию в это учебное заведение и посетили один из уроков.

Наталия Бушная, директор гимназии №1 имени Ф.Скорины г. Минска:

В нашей гимназии работает очень много талантливых педагогов, и к одному из них, Светлане Николаевне Запрудской, я вас приглашаю на урок.

Светлана Николаевна – учитель английского языка высшей категории. Добро пожаловать на урок к 9 классу! В то время, пока белорусы борются за медали в Сочи, гимназисты размышляют о любви к спорту.

Для более эффективного изучения предмета класс в минской гимназии делится на группы.

Именно поэтому на уроке английского вы видите всего семь учеников. Остальные не прогуливают, а получают знания на других предметах.

Светлана Запрудская, учитель английского языка:

Дети заняты. И не всегда хватает времени, чтобы выполнить домашнее задание. У нас с ними есть такое: ты не успел выполнить домашнее задание сегодня к 8.30, хорошо, до 10.00 вечера я жду твою работу на мой имэйл.

Чтобы разнообразить уроки, Светлана Николаевна смотрит с учениками фильмы и даже слушает песни на английском! Такая методика даёт хорошие результаты. Уже в девятом классе ребята прекрасно владеют английским языком.

Алексей Сенько, ученик 9 «В» класса:

Когда я ходил на автовыставку, со мной случился смешной, можно сказать, случай. Попросил я молодого человека сфотографировать меня и брата около машины. Даю ему телефон и говорю: нажмите сюда, пожалуйста. Не понимает. Первое впечатление было – поляк. Вспомнил я свой польский. А по-польски я знаю только две фразы. Это «Добрый день» и «До свидания». Я ему стал объяснять: сюда жми. Я понял, что он англичанин. По-английски ему вкратце объяснил, что нажмите сюда.

На уроке английского школьники сидят за круглым столом. Говорят, что в такой атмосфере удобней общаться! На вопрос учителя, зачем нам нужен английский, ребята знают верный ответ. «Для будущей жизни», - хором отвечают они!

Валерия Нечипоренко, ученица 9 «А» класса:

Английский – это мой любимый предмет. Я очень люблю иностранные языки изучать.

На этом уроке английского всё по-современному. Ребята решают тесты на компьютерах и активно пользуются Интернетом. Изучение языка им не в тягость, а в радость!

Светлана Запрудская, учитель английского языка:

Тестирование сдают хорошо. В этом году, кроме тех, кто получил 100 баллов по олимпиаде, потому что они были победителями республиканского этапа или городского этапа республиканской олимпиады. Сдавали у нас 97,98, 96,80. Вот такие хорошие результаты.

Светлана Николаевна Запрудская – лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, а также премий Мингорисполкома. Но главной наградой в жизни педагога является благодарность ее учеников, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.