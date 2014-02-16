Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане: На протяжении 25 лет встречаемся с чиновничьем безразличием

Новости Беларуси. 15 февраля исполнилось 25 лет, как советские войска были окончательно выведены из Афганистана. Более 30 тысяч уроженцев Беларуси приняло участие в той войне, из них около восьми сотен не вернулось домой. О событиях тех дней и том, как сегодня живут воины-интернационалисты программа «Неделя» пообщалась с Валерием Гайдукевичем, председателем Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане, а также председателем постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей.

Евгений Горин:

Валерий Владимирович, собственно, четверть века прошло с момента вывода советских войск из Афганистана. Сейчас, оглядываясь на то время, как бы Вы оценили ход той кампании? Стоило ли вводить войска в Афганистан? И каким видится сегодня итог афганской войны?

Валерий Гайдукевич:

Во-первых, то, что ввод, на мой взгляд, был правильным, это однозначно. Дело в том, что в то время ситуация такая складывалась, когда туда очень стремились американцы. Потому что, в принципе, вся Сибирь не просматривалась. Вот они и хотели занять этот достаточно стратегический район, который позволил бы держать под наблюдением всю нашу Сибирь, где основная наша оборонная промышленность в то время была создана, в том числе и космодром.

А вот само ведение кампании, конечно, на мой взгляд, было не совсем, наверное, продуманным. Так скажем. Дело в том, что у нас перед каждыми учениями выпускалась масса методичек: как вести, куда, что. Мы из Беларуси прилетели в мусульманскую страну, ничего не зная о мусульманстве. То есть вообще не представляя, что это такое. И на первых порах, конечно, было очень сложно реагировать на все те события, которые происходили. Никакого идеологического обеспечения не было вообще. То есть первые годы (80-й, 81-й год) вообще в прессе об Афганистане никто не говорил. Погибших, которые погибали, привозили с войны, хоронили как, в лучшем случае, погибших при исполнении служебного долга. Но не как с войны. Всячески это дело как-то закрывалось и нигде не проходило: ни в печати, ни по телевидению. Нигде это не обсуждалось. Это, наверное, неправильно. Поэтому позволило нашим недругам создать вокруг Афганистана, я скажу, обстановку, что «мы захватчики, не понятно что делаем».

Хотя, если сейчас сравнить наши действия и американские, то даже афганцы признают, что мы более позитивно действовали на территории Афганистана. Мы не только занимались боевыми действиями, но и гуманитарную помощь оказывали, занимались и образованием, и строительством. То есть достаточно неплохо начиналось. Единственное, что, конечно, та группировка, которая была создана, она была недостаточна для того, чтобы решить те стратегические задачи, которые нужно было решить.

И, наверное, не совсем был правильно выбран лидер, Бабрак Кармаль, который на первых порах, конечно, не совсем правильно действовал. Поэтому возникло очень много противников. Это в последующем привело к тому, что нам пришлось уйти из Афганистана.

Евгений Горин:

25 лет прошло. Четверть века назад был выведен советский контингент военных. Но до сих пор в Афганистане неспокойно. То есть теракты там фактически каждый день, американские войска. Правда, их собираются вроде как выводить, но никак не выведут. На Ваш взгляд, какое может быть дальнейшее развитие всей этой ситуации? Какие основные угрозы Вы видите для Беларуси, скажем так, со стороны этой горячей точки?

Валерий Гайдукевич:

Это, в первую очередь, конечно, увеличение объемов поставки наркотиков. Оно прогнозируется, однозначно это будет. Основной, кто будет стоять на этом пути, это Таджикистан. Потому что все на территорию Таджикистана в основном поступает. А это сплошные горы, везде невозможно перекрыть эти каналы. И Таджикистан сейчас выступает с просьбой, обращается к странам ОДКБ, о техническом переоснащении своих частей, подразделений для того, чтобы более оперативно реагировать на складывающуюся обстановку.

Евгений Горин:

Можно сказать, что в Беларуси воины-интернационалисты не остались один на один со своими проблемами? Достаточно ли внимания со стороны общества, государства в Беларуси афганцам?

Валерий Гайдукевич:

Если брать в государственном масштабе, то достаточно пристальное внимание уделяется нашей организации и президентом страны. Поддерживает нас. Конечно, мы тоже не потребители. Понимаем, что экономическая ситуация не всегда позволяет, может быть, много чего-то, большего.

Сейчас мы стараемся, мы основной акцент сделали на помощь нуждающимся. Да, на протяжении всех 25 лет мы встречаемся с чиновничьем безразличием. То есть есть люди, которые не понимают, что такое афганцы, что такое война. Они думают, что на прогулке побыли, денег подзаработали и вернулись. То есть есть и такая точка зрения у отдельных чиновников. Но я скажу, что если брать по-серьезному, то достаточно неплохое уделяется внимание.

Сейчас на рассмотрении у Президента находится вопрос об обеспечении жильем членов Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане, которые ни разу не пользовались государственной поддержкой. То есть не получали льготные кредиты или жилье. Я думаю, в ближайшее время глава государства по этому вопросу примет решение. Думаем, что оно будем положительным. Потому что это действительно люди, которые это заслужили.