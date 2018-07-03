Возложение венков на мемориальных комплексах, парад техники и 55-летие Жодино. Как праздновали День Независимости в Минской области

Новости Беларуси. Праздничные программы ко Дню Независимости проходят во всех регионах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Праздничные программы ко Дню Независимости проходят во всех регионах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Чернявская, СТВ:
Свободная и независимая, стремительно идущая вперед и достигающая новых вершин. Беларусь сегодня отмечает день, в который как никогда ощущаешь себя гражданином самостоятельного государства. И гордишься этим.
3 июля – День Независимости. И Минская область одной из первых начала отмечать главный государственный праздник страны.
Уже в 8 утра делегация возложила цветы на мемориальных комплексах Курган Славы, Хатынь и Дальва. Ведь этот день неразрывно связан с освобождением от фашизма.
Для великого праздника и погода не помеха. В Стародорожском районе провели парад техники. Жители Крупок и Слуцка отправились в велотур по местам боевой славы. А эпицентром событий на открытом воздухе стал Жодино, который вдобавок ко всему отмечает свое 55-летие.
Юрий Шарый, председатель Жодинского горисполкома:
Вчера проводили мероприятие возле памятного знака – когда ветеран высказывает слова благодарности за нашу республику, за то, что делает глава государства – это много чего значит. Мы гордимся тем, что живем в Республике Беларуси, и понимаем, какие задачи необходимо решать, и будем двигаться вперед.
Национальный праздник объединяет белорусов. Вместе все гуляют и под дождем, и под солнцем. Вместе радуются, улыбаются и понимают, что им есть, чем гордиться.
Гуляния здесь сегодня растянутся до полуночи. Фестиваль уличных театров, открытие аллеи креативных скамеек, соревнования по стритболу и воркауту. А еще кулинарно-кондитерский фест, на котором каждый желающий сможет получить кусочек городского каравая.
Юлия Чернявская:
В этот праздничный день центральный регион присоединится к республиканской акции «Споем гимн вместе». За ту Беларусь, у которой есть, что защищать.