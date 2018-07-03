Возложение венков на мемориальных комплексах, парад техники и 55-летие Жодино. Как праздновали День Независимости в Минской области

Новости Беларуси. Праздничные программы ко Дню Независимости проходят во всех регионах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Чернявская, СТВ:

Свободная и независимая, стремительно идущая вперед и достигающая новых вершин. Беларусь сегодня отмечает день, в который как никогда ощущаешь себя гражданином самостоятельного государства. И гордишься этим.

3 июля – День Независимости. И Минская область одной из первых начала отмечать главный государственный праздник страны.

Уже в 8 утра делегация возложила цветы на мемориальных комплексах Курган Славы, Хатынь и Дальва. Ведь этот день неразрывно связан с освобождением от фашизма.