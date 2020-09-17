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Митинги в поддержку мира в Беларуси: где пройдут акции 17 сентября?

17 сентября 2020 06:44
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжаются митинги в поддержку мира, стабильности и безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митинги в поддержку мира в Беларуси: где пройдут акции 17 сентября?-1

Так, 17 сентября в Минске запланирован велопробег. Любители двухколесного транспорта, вооружившись государственной символикой, стартуют в 19:00 от площади Свободы. Встречи единомышленников в этот день также состоятся в Слониме, Калинковичах, Рогачеве, Щучине, Пинске и поселке Вороново.

Митинги в поддержку мира в Беларуси: где пройдут акции 17 сентября?-4

Целый ряд авто- и велопробегов запланирован и на 18 сентября. А в субботу, 19 сентября, уже в Гомеле состоится шествие-крестный ход. Сбор в 14:00 на площади Победы. Там же будет и церемония возложения цветов у Вечного огня.

Напомним, присоединиться к мирной акции может каждый желающий.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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