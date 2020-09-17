В Беларусь идёт заметное похолодание. Объявлено штормовое предупреждение

Новости Беларуси. Бабье лето закончилось. Теплый воздух начинает покидать территорию нашей страны. На смену ему идет заметное похолодание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже к обеду в Минске синоптики обещают не больше 14°C выше нуля. Не обойдется и без дождей.

Кроме того, на ближайшие два дня в Беларуси объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра временами будут достигать 20 метров в секунду.