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В Беларусь идёт заметное похолодание. Объявлено штормовое предупреждение

17 сентября 2020 06:25
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Новости Беларуси. Бабье лето закончилось. Теплый воздух начинает покидать территорию нашей страны. На смену ему идет заметное похолодание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларусь идёт заметное похолодание. Объявлено штормовое предупреждение-1

Уже к обеду в Минске синоптики обещают не больше 14°C выше нуля. Не обойдется и без дождей.

Кроме того, на ближайшие два дня в Беларуси объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра временами будут достигать 20 метров в секунду.

В Беларусь идёт заметное похолодание. Объявлено штормовое предупреждение-4

В такую погоду спасатели рекомендуют не парковаться вблизи деревьев и неустойчивых конструкций. Также не помешает убрать с балконов и дворов лишние вещи. Берегите себя и своих близких.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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