«Это всё было представлено, что я выступаю за насилие». За что директор школы получила тысячи сообщений с угрозами?

Новости Беларуси. Угрозы поступают и в адрес педагогов. Яркий пример – директор одной минской школы. Женщина выложила видеоролик со словами благодарности сотрудникам милиции, которые обеспечивали порядок на избирательном участке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запись подмонтировали и представили в совершенно другом ключе, а после на учительницу началась, без преувеличения, «охота». Активисты расклеивали листовки с ее фотографиями. Уже есть задержанные. Один из них – бывший ученик этой школы. В МВД еще раз обратились ко всем гражданам. Если поступают угрозы насилия, то надо незамедлительно сохранять информацию и с ней обращаться в органы внутренних дел.

Директор минской школы получила тысячи сообщений с угрозами после того, как оппозиционный Telegram-канал опубликовал ее данные.

Наталья Буркевич, директор школы № 196 Минска:

Угрозы начали поступать после того, как вышло мое обращение, где я выражаю благодарность сотрудникам милиции. Мне, человеку образованному и интеллигентному, было обидно за себя, за тех людей, которые позволили себе вообще произнести и вслух, и положить на бумагу. Они очень оскорбительные, они нецензурные. Угрожали расстрелом, угрожали… Я даже таких форм издевательств не знала, пока мне их не написали. Угрожали членам моей семьи, безусловно, да. Угрозы поступали довольно-таки серьезные. Если к ним относиться серьезно.

Травля началась после того, как в сети было размещено видео обращение Натальи Буркевич со словами благодарности сотрудникам милиции за поддержание порядка и предотвращение провокаций на избирательных участках в ходе досрочного голосования. Оригинал этого видео можно посмотреть выше.

Являясь директором школы, я хочу выразить слова огромной благодарности нашим сотрудникам милиции, которые осуществляли охрану общественного порядка на территории нашей школы в период досрочного голосования и непосредственно в день выборов.

Именно после этого ее внесли в черный список и опубликовали ее личные данные. А чтобы подогреть ненависть к директору еще сильнее, перемонтировали видео, исказив изначальный смысл и представив дело так, будто она поддерживает насилие против протестующих. Директор минской школы поблагодарила милиционеров, после чего на неё началась «охота»

Ее наложили на массовые беспорядки, которые уже случились 10 и 11 числа. И это все было представлено, что я выступаю за насилие. Это, конечно, было для меня просто откровенным шоком, потому что даже я не подумала о том, что можно вот так все вывернуть и вот так представить. Именно после этого началась самая настоящая «охота на ведьм». Начали расклеивать листовки с фотографиями Натальи Казимировны. Лишь спустя неделю злоумышленников удалось арестовать.

Геннадий Казакевич, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси, начальник криминальной милиции:

Когда гражданин занимается буллингом, как в данном случае, – это не гражданская позиция, это какие-то низменные чувства и инстинкты, которые выливаются в такое подлое, якобы анонимное действие. Вот с такими людьми мы боремся и будем бороться достаточно успешно. Что же помогло Наталье Казимировне пережить оказанное на нее психологическое давление?

В школу приходили родители, которые меня благодарили за данное выступление, за поддержку правоохранительной системы. Их было очень много и они не стеснялись, не боялись, они подходили и благодарили. Благодарили в основном словами «молодец», «понятно, что сейчас будет», «держитесь» и прочее.

Но даже после всего негатива, через который пришлось пройти директору школы, от своих слов она отказываться не намерена.

Наши представители правоохранительных органов заслуживают благодарности за свою работу, поскольку она сегодня происходит в очень сложных условиях. И мне, человеку, который видел, как провоцировали представителей милиции на конфликт – их монотонно, методично доводили до состояния конфликта. И мне, и не я одна была, и мы здесь видели, какая помощь нам была оказана, то, конечно же, мне, откровенно говоря, очень обидно. Как педагога Наталью Казимировну сильно расстраивает тот факт, что родители активно втягивают детей в политику.

Я сама вижу это количество детей, как это отражается на них в школе, когда они засыпают на уроках. И когда мы спрашиваем: «Ты поздно лег спать?» – он говорит: «Да, с мамой был на митинге». Это просто вопиюще. Если еще взрослые люди как-то осознают действия, которые они совершают, то подростки, они эмоциональны в большей степени и движимы именно эмоциями.

Директор школы также не понимает, откуда взялась та злоба и нетерпимость по отношению к тем, кто поддерживает действующую власть.