Возбуждено уголовное дело по факту повреждения мемориального комплекса «Курган Славы» в Мозыре

Новости Беларуси. Не собирается оставаться в стороне наш телеканал и от вопиющих для Беларуси случаев. Наши гомельские корреспонденты 5 марта выехали в Мозырь, когда нам стало известно, что там разбит мемориальный комплекс «Курган Славы». Около десятка гранитных плит оказались сорваны с декоративного ограждения и центральной композиции памятника воинам-освободителям.

Григорий Елисеевич в шестидесятых участвовал в создании мемориала «Курган Славы» в Мозыре. Сам сын подпольщика и партизанский связной не понаслышке знает об ужасах войны. И из его памяти подвиг нашего народа не стереть никаким вандалам.

Попытка неизвестных осквернить дорогое для мозырян место — сегодня тема широко обсуждаемая. Такого не ожидал никто.

Александр Добриян, СТВ:

Вандалы сорвали с бетонного основания памятника более десятка мраморных плит. Некоторые из них были брошены здесь же, некоторые были найдены в соседнем овраге. Часть плит не найдена до сих пор. Как, например, вот эта плита, на которой была указана дата начала Великой Отечественной войны.

Оказаться незамеченными вандалам помогло месторасположение мемориала. «Курган Славы» находится в отдалении от жилого массива и пешеходных зон. Правоохранители призывают всех, кому что-либо известно о происшествии, помочь следствию.

Алексей Маршалов, заместитель начальника Мозырского РОСК Республики Беларусь:

По данному факту направлялась следственно-оперативная группа. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 341 УК Республики Беларусь. По факту осквернения и порчи общественного имущества.

О рабочих версиях следователи пока предпочитают не говорить. Слишком широк диапазон версий: от банальной попытки кражи, до провокационных действий радикалов.

Григорий Бондарь, ветеран Великой Отечественной войны:

Вандалы своё получат. Я полагаю, что их найдут, привлекут к ответственности. Историю переписывать никому не позволено.

Коммунальные службы города сделали всё возможное, чтобы в считанные часы привести мемориал в надлежащий вид. Отсутствующие фрагменты мраморной облицовки будут восстановлены в ближайшее время. К сожалению, оправиться морально от такого удара так быстро вряд ли удастся, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.