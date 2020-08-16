Александр Лукашенко на митинге: вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века мы смогли защитить свою страну

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на митинг, который проходит 16 августа в Минске на площади Независимости, сообщает БЕЛТА.

Лейтмотив митинга – сохранение спокойствия, мира и безопасности в Беларуси.

«Кто дорожит всем тем, что мы создали за время независимости!

Кто выступает против развала страны!

Все, кому дорога наша светлая и любимая Беларусь! Все – на митинг», – анонсировали накануне мероприятие его организаторы

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогие друзья, я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили, хотя не без этого. Вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века мы смогли защитить свою страну, свои семьи, своих сестер, своих жен и детей.

Вы просили меня, совсем молодого, неопытного человека, отвести народ от пропасти. Мы это сделали. Мы сделали то, о чем мечтали миллионы предшественников. Мы построили суверенное независимое государство впервые в нашей истории.

Мы построили с вами, при всех сложностях, при всех недостатках, красавицу-страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я этого не позволю.

Не толкайте людей к силовому противостоянию. Не позорьте страну – мирную, процветающую и спокойную, которой все в мире завидовали.

Берегите Беларусь! Потому что она уже не нам принадлежит, а нашим детям и внукам. Время очень серьезное. Поэтому я вас сюда позвал, чтобы вы защитили страну.

Помните: я вас никогда не предавал и никогда не предам.

Вы этим показали, кто в доме хозяин.

Вы хотите реформ, скажите, каких, завтра начнем! Вы хотите вертолетных денег? Но вы же знаете – 50 с лишним тысяч стоящих здесь, на этой площади, – что не бывает вертолетных денег. Деньги надо зарабатывать каждый день, и не на площади, а в полях, на заводах и фабриках.



Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря. НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны. Литва, Латвия, Польша, к сожалению, наша родная Украина и ее руководство приказывают провести новые выборы.



Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация.



Этот «ланцуг» – санитарный кордон, который мы разрушили в середине 90-х. И за что так ненавидят нас на Западе. Мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом. Мы не должны стать отхожим местом для Европы.



Вместо того, чтобы быть там, на полигонах, на Западе, чтобы продемонстрировать свою силу, мы своих ребят держим на улицах и площадях, чтобы успокоить их (протестующих. – Прим. ред.). Разве это нормально?

У меня, как и у вас всех, есть дети и внуки. И я хочу, чтобы они жили, как мы с вами четверть века прожили, на своей земле, в своем государстве.

Да, мы проводили жесткий курс, да, кому-то моя политика, может быть, не нравилась, власть не такая. Но мы с вами эту власть утвердили в середине 90-х, принимая новую Конституцию. Вы тогда просили навести порядок. Я вам его навел! Вы просили без коррупции и олигархов. Где они, эти олигархи? Вы просили очистить улицы Минска и дороги от бандитов. Я вам сделал это!

Силой, железной волей, пацанами, которых сегодня шельмуют (их родителями), мы брали оружие. Нас были единицы. И мы их квасили на дорогах. 32 банды в Минске. Огромное количество на брестской трассе. Ворюг и бандитов, которые убивали наших людей. Мы их за полгода всех убрали.

И я хочу спросить сегодня у той небольшой кучки минской молодежи: вы об этом слышали? Вы хоть слышали, как издевались эти урки над нашими людьми, как они отбирали последние деньги, как они стреляли прямо здесь, когда я сидел в этом здании? Они хоть знают, чего это стоило? Они точно не знают. Наверное, их родители не сказали им об этом. Так я вам напоминаю: 32 банды, которые мы уничтожили вот с этими ребятами – ОМОНовцами, милицией, солдатами, которые пошли за мной.

Президент Беларуси напомнил, что в те годы порой было нечем кормить детей, и люди просили зарплату хотя бы 20 долларов.

Александр Лукашенко:

Мы дали больше. И только слепой этого не видит. Да, мы не богаты. Но не 20 долларов (зарплаты в стране. - Прим. ред). Как можем, так живем, но на своей земле.

Вы просили учить детей, вы просили лечить людей. Учим и лечим! И лечим не хуже других, как показала недавняя история. Тот, кто не слепой, возьмите голову в руки. Учителя, врачи, творческая интеллигенция, возьмите голову в руки и посмотрите: мы пошли своим путем в этой пандемии, мы не остановили страну, ни один завод не закрыли. И люди сегодня благодарят нас за это.

Меня сегодня еще упрекают: не тот путь, нет социальной дистанции… А посмотрите на них: дистанцировались они на митингах и площадях (противники действующей власти. – Прим. ред.), когда им из-за рубежа дали команду? Они плевать хотели на маски и дистанцию друг от друга! Они в чем меня упрекают? За то, что я полгода, когда шла эта страшная болезнь, сходил с ума, чтобы ни один человек не заболел.

Об актуальном: я стою, как перед Богом, – выборы состоялись. Не может быть больше 80% фальсификации, не может быть! Нам предлагают новые выборы. Я только что сказал: окунемся в это болото – не вылезем никогда. Нас хотят этим уничтожить, нас хотят ослабить. Кто будет проводить эти выборы? Кто пойдет на эти выборы? Бандиты и урки!

Пойдем на выборы, а работать кто будет? Пойдем на выборы – погибнем, и этого хотят там, за границей.

Так кто, вы ее породили, эту жестокость? Я ее породил, власть? Она нам не нужна была! Надо было остановить их! Если бы не остановили, вас бы здесь не было. Вы горбатились бы перед ними, а они бы делили и рвали страну. Пойдем на выборы – перевернем страну!

Я реалист. Спокойной жизни они нам не дадут. Даже если они утихомирятся сейчас, они выползут, как крысы из своих нор, через некоторое время. Ими управляют уже чужие люди – кукловоды. Они видят западные границы нашей Беларуси здесь, под Минском, как в 1939-м, а не под Брестом. Этому не бывать! Мы все станем Брестской крепостью! Страну не отдадим!

Думайте своей головой, пока не поздно сегодня. Ибо завтра за нас будут думать другие. Вот в чем ценность того, что вы приехали поддержать не только меня, но и защитить страну.