Водный паспорт белорусско-польской границы создали с помощью современных технологий: протокол проверки подписан в Гродно

Новости Беларуси. Паспорт для границы. В Гродно подписан заключительный протокол проверки прохождения водных участков на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водный паспорт составили с помощью современных технологий. Было детально обследовано почти 250 километров совместной границы, которая проходит по рекам и озерам. Труд вылился в несколько томов описания вместе с детальными картами и фотографическими обозначениями. Совместный контроль стал первым в истории суверенной Беларуси. В последний раз подобная работа проводилась еще во времена Советского Союза.

Дарьюш Гурецки, начальник отдела пограничного сотрудничества Главной комендатуры пограничной стражи (Польша):

Документы, которые у нас есть, это еще документы между Польшей и Советским Союзом 40-х годов и 80-х.

Сейчас оба государства – Польша и Беларусь – обладают собственной документацией о государственной границе, которая, например, вводит новую нумерацию пограничных знаков – не ту, которая существовала при Советском Союзе.