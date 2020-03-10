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Миссия МВФ в Беларусь переносится из-за коронавируса

10 марта 2020 06:34
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Новости Беларуси. Миссия Международного валютного фонда в Беларусь переносится. Напомним, она планировалась с 19 по 30 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – ограничение командировок сотрудников фонда из-за ситуации с коронавирусом в мире.

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Обычно такие двусторонние обсуждения проходят каждый год. Сотрудники МВФ непосредственно в стране собирают экономическую и финансовую информацию, а затем обсуждают ее с официальными органами. По итогам при необходимости вносятся изменения в экономическую политику страны. По возвращении в штаб-квартиру МВФ персонал готовит доклад.

Миссия МВФ в Беларусь переносится из-за коронавируса-1

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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