Миссия МВФ в Беларусь переносится из-за коронавируса

Новости Беларуси. Миссия Международного валютного фонда в Беларусь переносится. Напомним, она планировалась с 19 по 30 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – ограничение командировок сотрудников фонда из-за ситуации с коронавирусом в мире.

Владимир Караник рассказал о самочувствии пациентов, у которых обнаружен коронавирус

Обычно такие двусторонние обсуждения проходят каждый год. Сотрудники МВФ непосредственно в стране собирают экономическую и финансовую информацию, а затем обсуждают ее с официальными органами. По итогам при необходимости вносятся изменения в экономическую политику страны. По возвращении в штаб-квартиру МВФ персонал готовит доклад.