Резиденция Деда Мороза откроется в Минске 22 декабря

Пришла пора писать письма Деду Морозу и загадывать желания. В парке Горького находится дом, в котором живёт минский Дед Мороз, рассказали в программе «Большой город».

Резиденция откроется для посетителей 22 декабря. Волшебник и его помощница Снегурочка будут принимать гостей каждый день. Но чтобы удивить сказочных персонажей и получить заветный подарок из сундука, малышам необходимо разучить стихи и песни либо подготовить танцевальные номера.

Между прочим, белорусский Дед Мороз возглавил топ-10 новогодних персонажей среди стран СНГ.

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