Конкурс красоты: 5 полезных фактов о борьбе за корону

Красота спасет мир! Кто-нибудь Вам приводил пример, когда такое случалось? Этот звонкий афоризм из Достоевского, безусловно, эффектный, но не имеет никакого практического смысла. Скорее, красота разрушает мир. И тому есть доказательства. В истории человечества войны начинались за обладание красивыми женщинами. Народы и люди дрались за красивые города и прочие материальные ценности, которые радовали глаз. А конкурсы красоты? Там уж тем более между претендентками на корону далеко до мира. Но в канун финала очередного конкурса «Мисс мира-2018» будем надеяться, что пройдет он без ЧП, и все красавицы вернутся домой живыми-здоровыми.

1. Первый конкурс красоты. Если не брать в расчет древние мифы и ужасные истории о том, как в племенах отбирали самых лучших девушек для жертвоприношений, то первый конкурс состоялся в сентябре 1888 года в Бельгии. Неизвестно, кому пришла в голову эта идея. Организаторы сначала собрали фото 350 кандидаток, затем мужское жюри из них выбрало 21 красавицу и пригласило в курортный город Спа. Здесь на них поглазели с пристрастием, поговорили о том, о сём и приняли решение. По общему мнению, победительницей была признана 18-летняя гражданка Гваделупы Берта Сукаре. Она увезла с собой приз в 5000 франков. Как уехала, так и пропала. Больше о знойной островитянке ничего не известно.

2. Первый выход в купальниках. На конкурсе «Мисс Америка» в 1921 году человечество, можно сказать, вернулось к смотру женской красоты, но уже в новом формате. Девушкам предстояло трижды выходить на сцену: дефиле в вечернем платье, оценка таланта (что ты умеешь) и демонстрация тела в купальнике. Воспринято это было в американском обществе не очень хорошо. Говорили, что такие шоу противоречат морали. С годами мнение изменилось, и принципы морали померкли перед параметрами королев красоты. Тем более, как бы в отместку консерваторам в мире стали проводить конкурсы «Мисс бикини». И все были довольны. Но там, в Америке, опять что-то пошло не так: в этом году американцы решили отказаться от шоу в бикини. Странно как-то, что им такое не нравится. Да что им вообще нравится, кроме гамбургера и колы?!

3. Мисс мира: интеллект плюс бикини. Между прочим, первый конкурс «Мисс мира» был организован в Англии в 1951 году как фестиваль красавиц в бикини. Постепенно добавились и другие состязания, в том числе и экзамен на интеллект. Ведь не зря говорят: встречают по одежке – провожают по уму. Ты можешь иметь идеальные лицо и тело, но если пусто в голове, то тебе на нее корону никто не наденет. В конце концов, как тебя в телеэфире покажешь продвинутому человечеству? С 1959 года Би-Би-Си начала трансляции финалов. Шоу показывают сегодня более чем в 200 странах. А что касается королевы, кому корона достанется, то ей потом придется год жить в Лондоне и участвовать в светских мероприятиях, заниматься благотворительностью, выступать перед людьми. Так что без интеллекта теперь даже в мисс не пробиться. Интересно, какие шансы у нашей землячки Марии Василевич, которая в Китае готовится к финалу?

4. Какие есть конкурсы красоты. С некоторых пор человечеству стало скучно смотреть исключительно на идеальных юных красоток. Тем более, что вкусы и предпочтения у людей бывают разные. Нравятся полненькие – пожалуйста, организуем конкурс «Мисс мира плюс сайз». Есть конкурсы красоты замужних женщин, первый прошел в 1985 году в Австралии. Мамы и папы всегда хотели видеть красавицами своих девочек, и предприимчивые американцы в 60-е придумали конкурс «Мини-мисс». И хотя о целесообразности и влиянии на детскую психику до сих пор идут споры, шоу продолжаются. Не остались без внимания милые старушки. Для них проводятся конкурс красоты «Лучшая бабушка Земли», «Супер-бабушка». Наконец, мужской конкурс красоты «Мистер мира», который впервые был организован в 1996 году и проводится раз в два года. Если хочешь участвовать, мало быть красавчиком от природы. Конкурс предусматривает соревнования на горных велосипедах, водных лыжах и марафонский бег. А, сейчас где только эти конкурсы не проводятся…