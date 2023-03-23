Косухи, бомберы и цвет металлик. Что носить весной 2023-го, чтобы быть самой модной?

Градус на улице растет. Самое время начать модную распаковку сезона. Без сюрпризов не обойдется.

Алла Юрчик, стилист:

Трансформеры, которые превращаются легким движением руки в элегантный жилет.

Топ верхней одежды открывают наши любимые тренчи! Этой весной дизайнеры покреативили, сделали плащи в пол, из кожи и в дениме. Украсили аппликациями и добавили свежести сочным коктейлем цвета. Расцветайте и покоряйте.

Алла Юрчик:

Приятные бежевые, цвет хаки. Вариант подходит как для делового гардероба, так и для расслабленного варианта выходного дня. Это универсальная вещь, корнями идет из морской тематики. Можно составлять многослойные комплекты, носить, к примеру: футболка, жакет, даже джинсовая куртка либо косуха и наверх тренч. Наверх можно яркий неоновый свитер, водолазку либо тельняшку. Обыгрываем красивыми шарфами, добавляем очки, бейсболки, шляпы.

Еще одна супервещь – пальто! Палитра и модели разнообразны, как весенний букет. Фуксия, апельсинка, лаванда. Небесный, молодая трава, вспышки неона. Просто цветотерапия. Такая яркая инвестиция сделает будни красивыми.

Алла Юрчик:

Показываем вам пальто именно такого кроя, правильного, прямого, из плотной ткани И именно вот такого цвета – серого. Это тренд, это пик. И с джинсами, и с костюмами, с юбками – и с мини, и с макси. Не зря она напоминает внешне шинель. Это все оттуда. Эти все стильные вещи идут исторически корнями – военная форма, шинель.

Еще один модный вариант пальто – это пальто-пиджак. Универсальная вещь. Главный нюансик, чтобы это было вам не впритык, чтобы здесь был воздух.

Огонь и грация. Fashion girls не обойтись без укороченной косухи. С брюками на высокой талии – бомбический вариант. Вытягивает силуэт, что глаз не оторвать. Модный акцент – игривая бахрома. Бохо-шик отлично впишется в брутальные и романтичные образы. С такой стильняшкой на улице будет праздник. Алла Юрчик:

Самый горячий тренд – это именно винтажные, состаренные, как будто с потертостями. Если у кого-то в гардеробе завалялась куртка вашего папы, брутальная, из хорошей кожи, с правильными потертостями, немедленно ее доставайте и модничайте в этом сезоне.