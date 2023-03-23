Косухи, бомберы и цвет металлик. Что носить весной 2023-го, чтобы быть самой модной?

Градус на улице растет. Самое время начать модную распаковку сезона. Без сюрпризов не обойдется.
Градус на улице растет. Самое время начать модную распаковку сезона. Без сюрпризов не обойдется.
Алла Юрчик, стилист:
Трансформеры, которые превращаются легким движением руки в элегантный жилет.
Топ верхней одежды открывают наши любимые тренчи! Этой весной дизайнеры покреативили, сделали плащи в пол, из кожи и в дениме. Украсили аппликациями и добавили свежести сочным коктейлем цвета. Расцветайте и покоряйте.
Алла Юрчик:
Приятные бежевые, цвет хаки. Вариант подходит как для делового гардероба, так и для расслабленного варианта выходного дня. Это универсальная вещь, корнями идет из морской тематики. Можно составлять многослойные комплекты, носить, к примеру: футболка, жакет, даже джинсовая куртка либо косуха и наверх тренч. Наверх можно яркий неоновый свитер, водолазку либо тельняшку. Обыгрываем красивыми шарфами, добавляем очки, бейсболки, шляпы.
Еще одна супервещь – пальто! Палитра и модели разнообразны, как весенний букет. Фуксия, апельсинка, лаванда. Небесный, молодая трава, вспышки неона. Просто цветотерапия. Такая яркая инвестиция сделает будни красивыми.
Алла Юрчик:
Показываем вам пальто именно такого кроя, правильного, прямого, из плотной ткани И именно вот такого цвета – серого. Это тренд, это пик. И с джинсами, и с костюмами, с юбками – и с мини, и с макси. Не зря она напоминает внешне шинель. Это все оттуда. Эти все стильные вещи идут исторически корнями – военная форма, шинель.
Еще один модный вариант пальто – это пальто-пиджак. Универсальная вещь. Главный нюансик, чтобы это было вам не впритык, чтобы здесь был воздух.
Огонь и грация. Fashion girls не обойтись без укороченной косухи. С брюками на высокой талии – бомбический вариант. Вытягивает силуэт, что глаз не оторвать. Модный акцент – игривая бахрома. Бохо-шик отлично впишется в брутальные и романтичные образы. С такой стильняшкой на улице будет праздник.
Алла Юрчик:
Самый горячий тренд – это именно винтажные, состаренные, как будто с потертостями. Если у кого-то в гардеробе завалялась куртка вашего папы, брутальная, из хорошей кожи, с правильными потертостями, немедленно ее доставайте и модничайте в этом сезоне.
Нельзя не отметить и не сказать про вещи в цвете металлик. Это ультрамодные вещи. И про бомберы.
Пришло время обновить гардеробчик. Надеемся, наша подборка вдохновит вас на красоту.
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