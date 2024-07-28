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Мир теперь по всей Беларуси. Как освобождали Брест

28 июля 2024 13:46
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Вся хроника освобождения Бреста в нашей традиционной рубрике. Сегодня ее финальный выход в эфир. 28 июля 1944-го мир вернулся на территорию всей Беларуси.

Мир теперь по всей Беларуси. Как освобождали Брест-1

Беларусь, город Брест.

Мир теперь по всей Беларуси. Как освобождали Брест-4

28 июля 1944 года советский народ слушал объявленный по радио приказ Верховного главнокомандующего, в котором говорилось: «Войска 1-го Белорусского фронта в результате умелого обходного маневра и атаки с фронта сегодня, 28 июля, овладели областным центром Беларуси городом и крепостью Брест, оперативно важным железнодорожным узлом и мощно укрепленным районом обороны немцев на варшавском направлении.

Мир теперь по всей Беларуси. Как освобождали Брест-7

В ходе Люблин-Брестской наступательной операции город над Бугом был освобожден. При мощной поддержке армейской и фронтовой артиллерии и авиации, а также штаба партизанского движения войска Красной армии штурмом овладели городом и крепостью Брест. Значительные силы немецких войск при наличии большого количества оружия и боевой техники, несмотря на строжайший приказ фюрера удерживать укрепленный район любой ценой, не могли удержаться здесь и двое суток.

Подробности в видеоматериале.

# Великая Отечественная война # общество

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