Мир теперь по всей Беларуси. Как освобождали Брест

Вся хроника освобождения Бреста в нашей традиционной рубрике. Сегодня ее финальный выход в эфир. 28 июля 1944-го мир вернулся на территорию всей Беларуси.
Вся хроника освобождения Бреста в нашей традиционной рубрике. Сегодня ее финальный выход в эфир. 28 июля 1944-го мир вернулся на территорию всей Беларуси.
Беларусь, город Брест.
28 июля 1944 года советский народ слушал объявленный по радио приказ Верховного главнокомандующего, в котором говорилось: «Войска 1-го Белорусского фронта в результате умелого обходного маневра и атаки с фронта сегодня, 28 июля, овладели областным центром Беларуси городом и крепостью Брест, оперативно важным железнодорожным узлом и мощно укрепленным районом обороны немцев на варшавском направлении.
В ходе Люблин-Брестской наступательной операции город над Бугом был освобожден. При мощной поддержке армейской и фронтовой артиллерии и авиации, а также штаба партизанского движения войска Красной армии штурмом овладели городом и крепостью Брест. Значительные силы немецких войск при наличии большого количества оружия и боевой техники, несмотря на строжайший приказ фюрера удерживать укрепленный район любой ценой, не могли удержаться здесь и двое суток.
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