Мир теперь по всей Беларуси. Как освобождали Брест

Вся хроника освобождения Бреста в нашей традиционной рубрике. Сегодня ее финальный выход в эфир. 28 июля 1944-го мир вернулся на территорию всей Беларуси.

Беларусь, город Брест.

28 июля 1944 года советский народ слушал объявленный по радио приказ Верховного главнокомандующего, в котором говорилось: «Войска 1-го Белорусского фронта в результате умелого обходного маневра и атаки с фронта сегодня, 28 июля, овладели областным центром Беларуси городом и крепостью Брест, оперативно важным железнодорожным узлом и мощно укрепленным районом обороны немцев на варшавском направлении.