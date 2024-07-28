Праздник спорта завершён! В Стайках подвели итоги республиканской спартакиады среди работников СМИ

Праздник спорта завершен! В Стайках в заключительный день спартакиады для работников СМИ определяли лучших в перетягивании каната. СТВ хотя и осталось за пределами призовой тройки, но коллеги боролись достойно, проиграв будущему чемпиону команде Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, по итогам прошедших стартов в активе наших представителей две награды. В дартсе среди руководителей золото у генерального директора СТВ Александра Осенко. Бронзу в кроссе завоевала режиссер Дарья Лавриненок.

В общем зачете у нас восьмое место. Всего было представлено 20 команд. Особо следует отметить болельщиков, которые, не жалея голоса, подбадривали всех. Они горячо поддерживали своих и по достоинству оценивали показанные результаты.

Олеся Третьякова:

Мы с папой сюда приехали поболеть за его команду СТВ. Соревнования мне очень понравились, было очень шумно от криков болельщиков и тех, кто тянул.

Патриция Станкевич, корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:

Атмосфера просто чудесная, чувствовался великолепный командный дух, болели за наших. Ребята просто молодцы, выложились на полную.

Сергей Тулупов, заведующий отделом спортивных программ ЗАО «Столичное телевидение»:

Довольно много времени мы проводим в кабинетах, в том числе делая свою рутинную работу. И хорошо, что есть подобного рода спартакиады, куда можно выехать всей семьей, насладиться атмосферой, поучаствовать, посоревноваться. Если не поучаствовать, то поболеть, получить заряд оптимизма, бодрости.



