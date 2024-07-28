Лукашенко: «Память о Великой Отечественной войне не имеет срока давности»

Пока мы помним истоки, они питают нас силой. Это подчеркнул Президент Беларуси в обращении в честь открытия в Бресте памятника «Живая память благодарных поколений». Город сегодня, 28 июля, отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Память о Великой Отечественной войне не имеет срока давности. Она живет в наших сердцах, учит ценить свободу и мир, объединяет миллионы людей, гордо называющих себя наследниками победителей, живет вопреки беспрецедентным попыткам перечеркнуть историческую правду. Она давно стала частью национальной идеи белорусов. Сейчас эта память воплощена в символическом образе древа жизни, крона которого, разбивая металл, символизирует народы, крепко стоящие на родной земле, стремящиеся к миру и созиданию. Наши корни древние. Пока мы помним истоки, чтим достижения предшественников, они питают нас силой.

Выражаю признательность представителям более полумиллиона семей из Беларуси, России, стран ближнего и дальнего зарубежья – всем, кто откликнулся на инициативу белорусского благотворительного фонда увековечить бесконечную благодарность героям Великой Отечественной войны. Все, что мы делаем вместе для сохранения общей исторической памяти, мы делаем ради мирного будущего на земле. 80 лет назад мы также вместе выстояли и победили. И сделаем все, чтобы защитить чистое небо над нашей Родиной.