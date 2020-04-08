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«Мир не будет прежним». Как изменится наша жизнь после коронавируса? Анонс программы «В обстановке мира»

08 апреля 2020 07:36
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Мир после коронавируса. Как изменится жизнь на планете? Насколько чувствительными будут последствия для экономики, а также чего ждать Беларуси в этой ситуации? 

На темы, которые волнуют всех, рассуждают эксперты еженедельной программы СТВ «В обстановке мира». 

«Мир не будет прежним». Как изменится наша жизнь после коронавируса? Анонс программы «В обстановке мира»-1

Вирус, который меняет мироустройство. Как изменится наша жизнь после COVID-19?

«Мир не будет прежним». Как изменится наша жизнь после коронавируса? Анонс программы «В обстановке мира»-4

Мир не будет прежний после пандемии.

Сможет ли человечество быстро адаптироваться к новой реальности?

«Мир не будет прежним». Как изменится наша жизнь после коронавируса? Анонс программы «В обстановке мира»-7

Все те решения, которые могут пойти на благо человечеству, требуют международного сотрудничества.

Как с вирусом справляются в Беларуси, и почему не стоит вводить всеобщий карантин?

«Мир не будет прежним». Как изменится наша жизнь после коронавируса? Анонс программы «В обстановке мира»-10

Любой карантин – это в том числе и зажимание поясов.

Как выживать бизнесу «на паузе», и почему удаленка – не выход из ситуации?

«Мир не будет прежним». Как изменится наша жизнь после коронавируса? Анонс программы «В обстановке мира»-13

Удаленка может навредить предприятиям при вот таком аварийном переходе.

Почему кризис не всегда плохо для общества и государства?

«Мир не будет прежним». Как изменится наша жизнь после коронавируса? Анонс программы «В обстановке мира»-16

Белорусское общество в экстремальной ситуации всегда демонстрировало впечатляющую способность к самосохранению и самоорганизации.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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