«Мир не будет прежним». Как изменится наша жизнь после коронавируса? Анонс программы «В обстановке мира»
Мир после коронавируса. Как изменится жизнь на планете? Насколько чувствительными будут последствия для экономики, а также чего ждать Беларуси в этой ситуации?
На темы, которые волнуют всех, рассуждают эксперты еженедельной программы СТВ «В обстановке мира».
Вирус, который меняет мироустройство. Как изменится наша жизнь после COVID-19?
Мир не будет прежний после пандемии.
Сможет ли человечество быстро адаптироваться к новой реальности?
Все те решения, которые могут пойти на благо человечеству, требуют международного сотрудничества.
Как с вирусом справляются в Беларуси, и почему не стоит вводить всеобщий карантин?
Любой карантин – это в том числе и зажимание поясов.
Как выживать бизнесу «на паузе», и почему удаленка – не выход из ситуации?
Удаленка может навредить предприятиям при вот таком аварийном переходе.
Почему кризис не всегда плохо для общества и государства?
Белорусское общество в экстремальной ситуации всегда демонстрировало впечатляющую способность к самосохранению и самоорганизации.