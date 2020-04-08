«Мир не будет прежним». Как изменится наша жизнь после коронавируса? Анонс программы «В обстановке мира»

Мир после коронавируса. Как изменится жизнь на планете? Насколько чувствительными будут последствия для экономики, а также чего ждать Беларуси в этой ситуации?

На темы, которые волнуют всех, рассуждают эксперты еженедельной программы СТВ «В обстановке мира».