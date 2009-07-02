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Какая погода ждет нас на выходных?

02 июля 2009 18:36
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Узнаем у главного специалиста по прогнозам, начальника службы гидрометеорологических прогнозов республиканского центра гидрометеорологии, Дмитрия Рябова (ВИДЕО).
# общество

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