Какая погода ждет нас на выходных?

Более 200 самых маленьких минчан будут играть в уютных группах, плавать в бассейне, заниматься в тренажерном зале.
Сегодня эти газеты, словно эксклюзив, многотысячным тиражом разошлись по всей столице.
Об этом госсекретарь Союзного государства сказал приветствуя ветеранов Великой Отечественной войны стран СНГ и дальнего зарубежья, в музее истории Великой Отечественной войны.
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