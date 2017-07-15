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Беларусь не перестает удивлять: участники Конгресса русской прессы посетили парк истории «Сула»

15 июля 2017 12:12
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Новости Беларуси. Заплыв на драккаре, посещение действующей кузницы и мастерской по колке камня, ужин со старинными обрядами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В парке истории «Сула» участники Конгресса русской прессы смогли ближе познакомиться с историей и традициями Беларуси,

погрузиться в атмосферу старинной усадьбы XVIII века.

Беларусь не перестает удивлять: участники Конгресса русской прессы посетили парк истории «Сула»-1

Хейран Гусейнова, журналист газеты «Азербайджанские известия» (Азербайджан):
Невероятные впечатления, очень доброжелательные люди, невероятная энергетика. Это исторические земли, и находиться под таким красивым небом, на таких, я бы сказала, невероятных землях –

это большая честь, что вы пригласили нас.

Беларусь не перестает удивлять: участники Конгресса русской прессы посетили парк истории «Сула»-4

Сергей Тарутин, главный редактор «Нашей газеты» (Ирландия):
Беларусь не перестает удивлять. То есть все вещи, которые мы видим из окна автобуса и при встречах с людьми – они всегда становятся в новинку. Когда-то показали нам Минск, показали Брест, показали старинные польские усадьбы.

В этот раз была замечательная поездка на «Славянский базар».

И там тоже встречаются какие-то знакомые лица, но в совершенно новом антураже. Поэтому я думаю, что Беларусь – это замечательное направление не только для того, чтобы сделать бизнес, но и просто приехать и отдохнуть красиво.

Напомню, Беларусь уже второй раз принимает у себя Международный конгресс русской прессы. В Минск приехали журналисты и медиаэксперты более чем из 50 стран мира. За неделю они успели посетить во многом знаковые для белорусов места, увидеть достопримечательности Полоцка, побывать на открытии «Славянского базара» в Витебске. Ну и, конечно же, посетить ведущие машиностроительные предприятия страны. 

# общество # Фотофакт # Сергей Тарутин # Всемирный конгресс русской прессы # Хейран Гусейнова

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