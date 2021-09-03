БРСМ поможет с уборкой и благоустройством церкви Рождества Иоанна Предтечи в Минске

Новости Беларуси. Молодежь Минска продолжает участие в межконфессиональной акции БРСМ «Восстановление святынь Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в церкви Рождества Иоанна Предтечи завершено строительство и ведутся внутренние работы. Полсотни волонтеров и актив минской городской организации организуют уборку территории комплекса от строительного мусора, помогут в восстановительных работах, а также окажут помощь в благоустройстве территории вблизи храма.