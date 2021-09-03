Губернатор Омской области: главное, в новом учебном классе МТЗ в наличии готовая техника, которую можно разобрать

Новости Беларуси. В университете Омска открылся учебный класс Минского тракторного завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь российские студенты смогут ознакомиться с белорусской сельхозтехникой и научиться работать на минских тракторах. В университете уверены: с помощью нового оборудования здесь смогут повысить качество подготовки инженерных кадров.

Аудитория включает производственный цех и лабораторию. Она разделена на несколько участков, каждый укомплектован основными деталями, элементами узлов и агрегатов, оснащен диагностическим оборудованием и контрольно-измерительными приборами.

Александр Бурков, губернатор Омской области (Россия):

Этот союз нашего аграрного университета и Минского тракторного завода позволил как раз создать за средства тракторного завода такую аудиторию. Учебный класс совершенно другого уровня, где есть все – от моторной части, заканчивая колесной частью. Самое главное, в наличии готовая техника, которую можно разобрать, собрать и эксплуатировать.

Что важно, уже применяются элементы цифровизации, которые сегодня в аграрном секторе очень широко стали использоваться. Цифра находится и в этом классе, и он позволяет как раз готовить специалистов уже высокого уровня.