Губернатор Омской области: главное, в новом учебном классе МТЗ в наличии готовая техника, которую можно разобрать

Новости Беларуси. В университете Омска открылся учебный класс Минского тракторного завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В университете Омска открылся учебный класс Минского тракторного завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь российские студенты смогут ознакомиться с белорусской сельхозтехникой и научиться работать на минских тракторах. В университете уверены: с помощью нового оборудования здесь смогут повысить качество подготовки инженерных кадров.
Аудитория включает производственный цех и лабораторию. Она разделена на несколько участков, каждый укомплектован основными деталями, элементами узлов и агрегатов, оснащен диагностическим оборудованием и контрольно-измерительными приборами.
Александр Бурков, губернатор Омской области (Россия):
Этот союз нашего аграрного университета и Минского тракторного завода позволил как раз создать за средства тракторного завода такую аудиторию. Учебный класс совершенно другого уровня, где есть все – от моторной части, заканчивая колесной частью. Самое главное, в наличии готовая техника, которую можно разобрать, собрать и эксплуатировать.
Что важно, уже применяются элементы цифровизации, которые сегодня в аграрном секторе очень широко стали использоваться. Цифра находится и в этом классе, и он позволяет как раз готовить специалистов уже высокого уровня.
В 2020 году делегация Омской области посещала Беларусь. Был подписан трехлетний план мероприятий. Открытие специализированного класса – один из его пунктов. Сегодня большую часть техники сельхозпроизводители региона приобретают именно в Беларуси. Минский тракторный завод занимает в этой нише особое место: его техника востребована не только аграриями, но и дорожниками, предприятиями ЖКХ.