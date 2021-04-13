Высадили шесть миллионов саженцев. Как прошла «Неделя леса» в Минской области?

Новости Беларуси. Более 13 тысяч человек приняли участие в республиканской акции «Неделя леса» в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это в два раза больше, чем в 2020 году.

Наиболее активно в акции участвовали жители Минского, Столбцовского, Воложинского и Смолевичского районов. Ударно поработали в Стародорожском – здесь посадкой деревьев занимались почти 400 человек. Восстановили лес на 54 гектарах. Высадили более 332 тысяч саженцев, в основном это ель, сосна и береза. Не осталась в стороне и активная молодежь – участники БРСМ благоустроили городской пляж и высадили здесь аллею.

Юлия Санкевич, исполняющий обязанности первого секретаря Стародорожского районного комитета ОО «БРСМ»:

В данной акции приняла участие работающая молодежь, учащаяся молодежь. Более 30 деревьев посадили: клены, липы, ели. Откликнулось более 15 семей. Каждая семья выразила желание высадить не только одно дерево, а даже несколько деревьев. В нынешние выходные будет проводиться республиканский субботник, опять же таки будем засаживать аллею «Вместе за зеленую Беларусь!» и еще к этому же высадим нашу аллею БРСМ – «Парк семейных деревьев».