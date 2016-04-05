Минздрав установил новые правила допуска к управлению транспортом

Новости Беларуси. Минздрав установил новые нормы допуска к управлению транспортом. Новость дня для будущих мам. Беременным на сроке от 30-ти недель отныне запрещено садиться за руль. Каковы аргументы медиков и как на такую «заботу» отреагировали белоруски? Выяснила корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

С этой железной малышкой Ольга не хочет расставаться вплоть до рождения малышки-дочки. Будущая мама «зарулить» готова и в роддом. Но пыл активной автоледи вскоре притормозят правила. По новым нормам Минздрава, даме на 30-й неделе беременности садиться за руль запрещено.

Ольга Фицнер:

Как бы мы не любили свой транспорт, как бы хорошо не относились к своей машине, но ради будущего ребенка и своего здоровья, наверное, лучше перейти на общественный транспорт.

Нормативные документы, регламентирующие состояние здоровья водителя, существовали и раньше. Теперь их дополнили. Как стремительно эволюционируют авто, также уверенно газует вперед медицина. Если раньше курсанту с нарушением слуха и вовсе можно было забыть о водительском удостоверении, то теперь к таким людям медики будут подходить индивидуально. А если есть возможность скорректировать зрение с помощью линз – и тут зеленый свет.

Людмила Жилевич, заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Это пример по артериальной гипертензии. Очень многие пациенты, когда шли на прохождение водительской комиссии, очень волновались. И цифры артериального давления приводили их в ужас. В настоящий момент те пациенты, которые будут добросовестно лечиться, будут привержены к лечению, будут корректировать свою артериальную гипертензию, к ним будут индивидуальный подход. Они имеет возможность вернуться к вождению автомобиля, если ранее это право было ими утрачено.

Дмитрий Перлин, инструктор по вождению:

Гораздо большую проблему представляют собой легкомыслие, невнимательность, отсутствие культуры вождения, слабая подготовка, забывчивость в части, касающейся правил дорожного движения, нежели состояние здоровья водителя.

Нововведения вступят в силу менее чем через 2 недели. Но кое-что останется неизменным. Штраф за забытую медицинскую справку еще никто не отменял. И документ лучше не подделывать. Только в Минске в прошлом году было возбуждено несколько десятков уголовных дел. Учесть необходимые формальности несложно, тем более что их итак становится все меньше.