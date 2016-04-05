Экскурсия во Дворце Независимости: молодым дипломатам рассказали, какие залы больше всего понравились Путину и Порошенко

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости Беларуси сегодня прошла очередная экскурсия. На этот раз здание, которое уже не раз вошло в мировую политику, распахнуло двери для молодых дипломатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они смогли увидеть залы, в которых проходили переговоры нормандской четверки. Узнать, почему российскому Президенту приглянулся «Зал для переговоров в узком составе», а украинскому – «Зал для совещаний по экономическим вопросам».

Гостям рассказали, зачем помещение для пресс-конференций оформлено в сатиновых цветах — оказалось, так более качественно передается видео-картинка.

Юлия Кунц, атташе отдела Западной Европы управления Европы МИД Республики Беларусь:

Особенно впечатлил зал для пресс-конференций, где размещена самая большая люстра. (Сколько фотографий сделали сегодня?) Знаете, не считала! (Много?) Достаточно.

Вадим Матевосян, второй секретарь управления Европы МИД Республики Беларусь:

Я первый раз здесь. Помещения огромные, залы, которые приспособлены для проведения переговоров, на самом деле впечатляют. Не фотографировал – только наблюдал. Хочется запомнить то, что увидел своими глазами.