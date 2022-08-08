Есть бассейн и тренажёрный зал. В Октябрьском районе открывается новая школа

На календаре август, школьная пора не за горами. Достойно встретить старт нового учебного года – важная миссия не только для самих учащихся, но и для всех учреждений образования Синеокой.

​Глеб Лавринович, заместитель председателя Комитета по образованию Мингорисполкома:

1 сентября в Минске откроется для посещения 243 учреждения общего среднего образования, в том числе после проведенных капитальных ремонтов два учреждения образования. Это школа № 104 Центрального района и школа № 160 Московского района. В настоящее время всеми администрациями Минска созданы комиссии по приемке учреждений образования к началу учебного года. Осуществляются объезды. Необычная и современная, первая школа-новостройка в Октябрьском районе под счастливым номером 226 1 сентября открывает свои двери.​

Наталья Пшеничная, директор школы № 226:

Школа рассчитана на 1 056 человек. На текущий момент уже подано более 1 200 заявлений.​ Планируется открыть 12 первых классов, шесть вторых, это достаточно большое количество.​ А чтобы приключение первоклашек в мир знаний было максимально комфортным, к обустройству кабинетов для самых маленьких проектировщики подошли с особой заботой и трепетом.​

Наталья Пшеничная:

Мы находимся в третьем блоке для начальной школы. В этом блоке четыре этажа. На каждом этаже будут находиться соответственно 1-4 классы. Такие трехэтажные кроватки. Сон закончился, это все убирается, будет замечательное игровое пространство для наших детей. Актовый зал – еще одна изюминка уникального дворца знаний, которая покоряет сердце зрителя с первого взгляда.

Наталья Пшеничная:

Это даже не актовый зал, а скорее театральный зал, здесь 280 посадочных мест по проекту, замечательная сцена, хорошее закулисье, рядом артистическая, костюмерная, созданы все условия для того, чтобы здесь проводить большие серьезные мероприятия. И, я думаю, в будущем здесь будет создан настоящий школьный театр.​ Многие также сулят и богатое спортивное будущее школе-новостройке.​ Наталья Пшеничная:

Здесь есть бассейн замечательный, четыре дорожки по 25 метров, есть малышковый – малая чаша 6х10, два зала спортивных – большой и малый, есть зал для занятия хореографией.