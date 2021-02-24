​Минздрав ожидает третью волну коронавируса менее интенсивной, но многое зависит от новых штаммов

Новости Беларуси. Минздрав ожидает третью волну COVID-19 менее интенсивной, но многое зависит от заноса новых штаммов. Об этом 24 февраля заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на заседании итоговой коллегии ведомства. К разговору подключились 20 коллективов, в том числе из регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По-прежнему актуален вопрос борьбы с пандемией. Комплексный план, разработанный в феврале 2020 года, позволил системе здравоохранения оперативно среагировать на мировой вызов. Увеличилось количество ПЦР-лабораторий, проведено свыше 4 миллионов диагностических исследований. Также были решены проблемы обеспечения СИЗами и диагностическим оборудованием.

Что касается вакцины, к концу недели наши медики получат 40 тысяч доз российского препарата и еще 100 тысяч прибудет в марте из Китая. В следующем месяце планируется розлив собственной вакцины. «Спутник V» на белорусских предприятиях будет выпускаться по 500 тысяч доз в месяц.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Помимо подведения итогов, мы будем ставить задачи, как еще необходимо усовершенствовать. Вы знаете, что определенные замечания были сделаны главой государства в его выступлении на шестом Всебелорусском народном собрании, что система здравоохранения должна быть ближе к человеку, знать его нужды, его потребности. И мы должны в дальнейшем совершенствовать всю систему, чтобы она работала как единый слаженный механизм.

В ходе итоговой коллегии также были отмечены лучшие учреждения здравоохранения и отдельные их сотрудники.