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«Считаем, что нам повезло». Как магия даты свадьбы отправляет белорусов в ЗАГС

22 февраля 2022 11:59
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Новости Беларуси. Свадебный бум в ЗАГСах Беларуси, рожденный магией чисел. Зеркальная дата – 22.02.2022, читается одинаково справа налево и слева направо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Считаем, что нам повезло». Как магия даты свадьбы отправляет белорусов в ЗАГС-1

Уникальности добавляет тот факт, что число выпало на вторник – второй день недели и на 22-е лунные сутки. В нумерологии цифра 2 является символом равновесия и взаимодействия, помогающим наладить отношения. К тому же шесть двоек – это волшебное сочетание. Именно так считают миллионы влюбленных по всему миру. Не исключение и Беларусь. Десятки пар намерены занести в свидетельство о браке уникальную дату.

«Считаем, что нам повезло». Как магия даты свадьбы отправляет белорусов в ЗАГС-3

22 февраля 2022 считаем, что очень красивая дата. Парная.

«Считаем, что нам повезло». Как магия даты свадьбы отправляет белорусов в ЗАГС-5

14 февраля в этом году не расписывают – в ЗАГСах выходной. И мы заранее, появилось окошечко, записались. Мы считаем, что нам повезло.

«Считаем, что нам повезло». Как магия даты свадьбы отправляет белорусов в ЗАГС-7

Юлия Кочина, начальник Дворца гражданских обрядов:
Заявления мы начали принимать три месяца тому назад. И хочу сказать, конечно же, почти сразу мы приняли большое количество заявлений. Мы же тоже должны были оценивать ситуацию, что мы будем работать и на приеме граждан, и на регистрации брака. Поэтому мы взяли то количество, которое сможем осилить. И уже два месяца назад мест не было.

Даже если в ЗАГС вы не собираетесь, дата обещает принести удачу, если загадать желание в 22 часа 2 минуты.

# Свадьба # Юлия Кочина

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