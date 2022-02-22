«Считаем, что нам повезло». Как магия даты свадьбы отправляет белорусов в ЗАГС

Новости Беларуси. Свадебный бум в ЗАГСах Беларуси, рожденный магией чисел. Зеркальная дата – 22.02.2022, читается одинаково справа налево и слева направо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальности добавляет тот факт, что число выпало на вторник – второй день недели и на 22-е лунные сутки. В нумерологии цифра 2 является символом равновесия и взаимодействия, помогающим наладить отношения. К тому же шесть двоек – это волшебное сочетание. Именно так считают миллионы влюбленных по всему миру. Не исключение и Беларусь. Десятки пар намерены занести в свидетельство о браке уникальную дату.

22 февраля 2022 считаем, что очень красивая дата. Парная.

14 февраля в этом году не расписывают – в ЗАГСах выходной. И мы заранее, появилось окошечко, записались. Мы считаем, что нам повезло.