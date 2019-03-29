30 и 31 марта будет частично закрыто движение на Городском Валу и Кальварийской

Новости Беларуси. На выходные закроют движение всех видов транспорта на улице Городской Вал и троллейбусов – на Кальварийской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Такие меры связаны с работами по замене асфальтного покрытия от Тучинского переулка до Клары Цеткин на Кальварийской, и на Городском Валу от проспекта Независимости до Интернациональной.