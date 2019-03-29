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30 и 31 марта будет частично закрыто движение на Городском Валу и Кальварийской

29 марта 2019 17:18
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Новости Беларуси. На выходные закроют движение всех видов транспорта на улице Городской Вал и троллейбусов – на Кальварийской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

30 и 31 марта будет частично закрыто движение на Городском Валу и Кальварийской-1

Такие меры связаны с работами по замене асфальтного покрытия от Тучинского переулка до Клары Цеткин на Кальварийской, и на Городском Валу от проспекта Независимости до Интернациональной.

30 и 31 марта будет частично закрыто движение на Городском Валу и Кальварийской-4

Как будет работать общественный транспорт можно уточнить на сайте предприятия «Столичный транспорт и связь».

# Улицы Минска # общество # Фотофакт

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