На площади Победы могут сделать покрытие с подогревом

Новости Беларуси. Покрытие с подогревом может появиться на площади Победы в 2020 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Напоминаем, что там планируется провести ремонт и благоустройство. Сейчас специалисты занимаются разработкой проекта, а уже в следующем году приступят к его реализации. Креатив проектировщиков можно будет оценить к 9 мая 2020 года.