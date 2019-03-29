Прямой эфир

На площади Победы могут сделать покрытие с подогревом

29 марта 2019 17:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Покрытие с подогревом может появиться на площади Победы в 2020 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На площади Победы могут сделать покрытие с подогревом-1

Напоминаем, что там планируется провести ремонт и благоустройство. Сейчас специалисты занимаются разработкой проекта, а уже в следующем году приступят к его реализации. Креатив проектировщиков можно будет оценить к 9 мая 2020 года.

# Улицы Минска # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
30 и 31 марта будет частично закрыто движение на Городском Валу и Кальварийской
29 марта 2019 17:18

30 и 31 марта будет частично закрыто движение на Городском Валу и Кальварийской

На выходных 30 и 31 марта в Беларуси будет тепло и ветрено
29 марта 2019 14:11

На выходных 30 и 31 марта в Беларуси будет тепло и ветрено

У экипажей ГАИ – новинка: камеры сканируют весь транспорт и считывают номера. Зачем?
29 марта 2019 14:09

У экипажей ГАИ – новинка: камеры сканируют весь транспорт и считывают номера. Зачем?