Подготовку изменений в закон «Об урегулировании неплатёжеспособности» обсудили депутаты на выездной сессии

Обеспечивать устойчивость отечественной экономики, развивать условия для выхода предприятий на стабильную работу. Практику правоприменения новых механизмов законодательства изучили депутаты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выездное заседание постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике состоялось на площадке Минского хладокомбината №2. Здесь разговор шел о том, как работает предприятие и что нужно учесть при подготовке изменений в закон «Об урегулировании неплатежеспособности».

Виктор Николайкин, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Этот законопроект – депутаты, в частности и по поручению главы государства, изменили полностью подходы. Главный стимул стал не банкротить предприятие, а главным заложен механизм «оздоровления» предприятия, придания ему нормальной работы, то есть сохранение предприятия, сохранение коллектива. Основные посылы и механизмы улучшения финансово-хозяйственной деятельности в этом законе заложены. Мы сегодня посмотрели, насколько работает этот закон, насколько практика применения с точки зрения законодательства удовлетворяет работу реального сектора экономики.

Подготовку изменений в закон проводит Министерство экономики. Внесение соответствующего документа в Палату представителей запланировано к началу 2026 года.