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Минтруда: 22 тысячи многодетных семей обратились за досрочным использованием семейного капитала, решения положительные

12 октября 2020 15:06
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Новости Беларуси. Предпринятые в Беларуси шаги социальной поддержки уже мотивируют на создание многодетных семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Результат есть: мам и пап, воспитывающих третьих и последующих детей, стало больше. Сработал механизм семейного капитала. Уже открыто почти 90 тысяч вкладов.  

Минтруда: 22 тысячи многодетных семей обратились за досрочным использованием семейного капитала, решения положительные-1

Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:  
Многие семьи не то чтобы не хотят ждать 18 лет для того, чтобы можно было разморозить деньги, средства семейного капитала, но эти деньги более актуальны и нужны сейчас. 22 тысячи многодетных семей обратились за досрочным использованием семейного капитала, решения приняты положительные.  

Минтруда: 22 тысячи многодетных семей обратились за досрочным использованием семейного капитала, решения положительные-4

90 % от положительных решений – это все-таки улучшение жилищных условий. В настоящее время к нам поступает ряд предложений по использованию средств семейного капитала на другие цели, в том числе и проведение ремонтов в помещениях жилых, приобретение автомобиля.  

# Государственная социальная политика # общество # Валерий Ковальков # Фотофакт

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