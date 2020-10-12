Минтруда: 22 тысячи многодетных семей обратились за досрочным использованием семейного капитала, решения положительные
Новости Беларуси. Предпринятые в Беларуси шаги социальной поддержки уже мотивируют на создание многодетных семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Результат есть: мам и пап, воспитывающих третьих и последующих детей, стало больше. Сработал механизм семейного капитала. Уже открыто почти 90 тысяч вкладов.
Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Многие семьи не то чтобы не хотят ждать 18 лет для того, чтобы можно было разморозить деньги, средства семейного капитала, но эти деньги более актуальны и нужны сейчас. 22 тысячи многодетных семей обратились за досрочным использованием семейного капитала, решения приняты положительные.
90 % от положительных решений – это все-таки улучшение жилищных условий. В настоящее время к нам поступает ряд предложений по использованию средств семейного капитала на другие цели, в том числе и проведение ремонтов в помещениях жилых, приобретение автомобиля.