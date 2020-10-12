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Дамское седло для лошади и эксклюзивные наряды барышень. Участницы охоты с борзыми о создании атмосферы 19 века

12 октября 2020 14:29
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Новости Беларуси. Для тех, кто любит лошадей, красивейших борзых и историю, непередаваемые эмоции тут гарантированы. Екатерина увлекается реконструкцией разных эпох – от Средневековья до начала 20 века. Но есть в этой охоте для нее нечто особенное, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. 

Дамское седло для лошади и эксклюзивные наряды барышень. Участницы охоты с борзыми о создании атмосферы 19 века-1

Екатерина Грекова, участница реконструкции:
Это Беляш, вы видите, какой он белый красивый. Беляш, ты звезда!

Дамское седло для лошади и эксклюзивные наряды барышень. Участницы охоты с борзыми о создании атмосферы 19 века-4

Екатерина Грекова:
Конечно же, кураж погони, что может быть лучше.

Дамское седло для лошади и эксклюзивные наряды барышень. Участницы охоты с борзыми о создании атмосферы 19 века-7

Правда, к такой погоне нужно подготовиться. Научиться уверенно держаться в седле.

Екатерина Грекова:
Достаточно регулярных занятий, где-то приехать раз в неделю на несколько часов на хорошую конюшню, там научат ездить. Примерно на галоп меня поставили через полгода.

Дамское седло для лошади и эксклюзивные наряды барышень. Участницы охоты с борзыми о создании атмосферы 19 века-10

И не забыть про образ.

Екатерина Грекова:
Это костюм начала 19 века специально для верховой езды, это все натуральные ткани. Костюм пошит на заказ.

Всадники еще пощеголяют один перед одним на построении. В реальности заяц. заслышав приближение людей, уже пустился бы наутек. Но реконструкция тем и хороша, эта охота обойдется без добычи.

Развлечение для аристократов. Как в Беларуси проходит охота с борзыми

Дамское седло для лошади и эксклюзивные наряды барышень. Участницы охоты с борзыми о создании атмосферы 19 века-13

Яна Шипко, корреспондент:
Эта охота очень гуманная, поэтому вместо зайца здесь вот такая плюшевая приманка. Сейчас борзые побегут за ней, только дай команду.

Дамское седло для лошади и эксклюзивные наряды барышень. Участницы охоты с борзыми о создании атмосферы 19 века-16

Псовая охота была таким светским мероприятием, где господа решали вопросы, а дамы искали женихов. Конечно, сейчас дамское седло – экзотика. Но в то же время барышни держались в нем легко и изысканно. Попробуем, каково это.

Дамское седло для лошади и эксклюзивные наряды барышень. Участницы охоты с борзыми о создании атмосферы 19 века-19

Дамское седло отличается от обычного тем, что если мы сидим в обычном седле, у нас ноги по обе стороны лошади, то в дамском седле одна нога здесь находится, а вторая там. В таком дамском седле дамы раньше и выезжали на охоту, прыгали, скакали галопом по полям. То есть они чувствовали себя так же спокойно, как и мужчины в обычных.

Дамское седло для лошади и эксклюзивные наряды барышень. Участницы охоты с борзыми о создании атмосферы 19 века-22

Яна Шипко:
Попробуй тут расслабься еще, равновесие держать тяжелее.

Дамское седло для лошади и эксклюзивные наряды барышень. Участницы охоты с борзыми о создании атмосферы 19 века-25

Да, равновесие держать тяжелее. То есть мы балансируем. Еще дамское седло устроено так, что оно тоже поддерживает баланс, не так, как обычное. Поэтому очень важно правильное дамское седло.

Яна Шипко:
Ну, а самое главное в этой колоритной охоте что? Чтобы осталась красивая фотография на память. Улыбаемся.

Дамское седло для лошади и эксклюзивные наряды барышень. Участницы охоты с борзыми о создании атмосферы 19 века-28

И все-таки есть место азарту на этой охоте. Никого на мушку участники не брали, но вот сами с удовольствием попадали под прицелы фотокамер. В итоге ни один заяц не пострадал.

# Охота в Беларуси # общество # Яна Шипко # Екатерина Грекова # Фотофакт

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