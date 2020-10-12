Дамское седло для лошади и эксклюзивные наряды барышень. Участницы охоты с борзыми о создании атмосферы 19 века

Новости Беларуси. Для тех, кто любит лошадей, красивейших борзых и историю, непередаваемые эмоции тут гарантированы. Екатерина увлекается реконструкцией разных эпох – от Средневековья до начала 20 века. Но есть в этой охоте для нее нечто особенное, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

Екатерина Грекова, участница реконструкции:

Это Беляш, вы видите, какой он белый красивый. Беляш, ты звезда!

Екатерина Грекова:

Конечно же, кураж погони, что может быть лучше.

Правда, к такой погоне нужно подготовиться. Научиться уверенно держаться в седле. Екатерина Грекова:

Достаточно регулярных занятий, где-то приехать раз в неделю на несколько часов на хорошую конюшню, там научат ездить. Примерно на галоп меня поставили через полгода.

И не забыть про образ. Екатерина Грекова:

Это костюм начала 19 века специально для верховой езды, это все натуральные ткани. Костюм пошит на заказ. Всадники еще пощеголяют один перед одним на построении. В реальности заяц. заслышав приближение людей, уже пустился бы наутек. Но реконструкция тем и хороша, эта охота обойдется без добычи. Развлечение для аристократов. Как в Беларуси проходит охота с борзыми

Яна Шипко, корреспондент:

Эта охота очень гуманная, поэтому вместо зайца здесь вот такая плюшевая приманка. Сейчас борзые побегут за ней, только дай команду.

Псовая охота была таким светским мероприятием, где господа решали вопросы, а дамы искали женихов. Конечно, сейчас дамское седло – экзотика. Но в то же время барышни держались в нем легко и изысканно. Попробуем, каково это.

Дамское седло отличается от обычного тем, что если мы сидим в обычном седле, у нас ноги по обе стороны лошади, то в дамском седле одна нога здесь находится, а вторая там. В таком дамском седле дамы раньше и выезжали на охоту, прыгали, скакали галопом по полям. То есть они чувствовали себя так же спокойно, как и мужчины в обычных.

Яна Шипко:

Попробуй тут расслабься еще, равновесие держать тяжелее.

Да, равновесие держать тяжелее. То есть мы балансируем. Еще дамское седло устроено так, что оно тоже поддерживает баланс, не так, как обычное. Поэтому очень важно правильное дамское седло. Яна Шипко:

Ну, а самое главное в этой колоритной охоте что? Чтобы осталась красивая фотография на память. Улыбаемся.