Лилия Ананич: «Нет у человека выше заботы, чем забота о стране, потому что крепка семья – крепка держава»

Лилия Ананич, заместитель председателя БСЖ, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Мы, женщины Беларуси, за спокойствие в каждом доме, за мир в каждом доме. За то, чтобы мы улучшали свою жизнь, чтобы мы укрепляли не только наше материальное благополучие, но чтобы мы ни за что не растеряли тот бесценный дар, который дан нам с молоком матери – созидать. Созидать и делать мир лучше. Достойно воспитывать своих детей, заботиться о своих родителях, заботиться о стране. Нет у человека выше заботы, чем забота о стране, потому что крепка семья – крепка держава.

Белорусский союз женщин запускает и целый цикл открытых круглых столов «Крепка семья – крепка держава», где в центре внимания будут актуальные вопросы материнства. Например, белоруски предпочитают вступать в брак ближе к 27-м. Следовательно, поздно появляется и первый ребенок. Специалисты намерены переломить демографическую ситуацию.

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Младенческая смертность в Беларуси ниже, чем во всех странах СНГ и многих развитых государствах мира, в том числе Великобритании, Дании, Литве, Польше и США. В целом в рейтинге стран, благоприятных для материнства и рождения детей, наша страна занимает 25-е место среди 179 и первое место среди стран СНГ (Россия – 56-я позиция, Украина – 69-я, Азербайджан – 90-я). Это относится как к охране материнства и детства, так и к тому социальному пакету льгот и гарантий, который сопровождает появление нового члена семьи.