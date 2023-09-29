В конце сентября в Новогрудке зацвели яблони

Новости Беларуси. Когда цветут сады? В Беларуси – в конце сентября. Жительница Новогрудка обратилась на горячую линию СТВ и поделилась новостью: яблоня зацвела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Время готовиться к холодам, но изменения климата обманули плодовое дерево. Почему оно перепутало время? Вероятно, сошлись благоприятные условия погоды.