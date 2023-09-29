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В конце сентября в Новогрудке зацвели яблони

29 сентября 2023 06:43
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Новости Беларуси. Когда цветут сады? В Беларуси – в конце сентября. Жительница Новогрудка обратилась на горячую линию СТВ и поделилась новостью: яблоня зацвела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В конце сентября в Новогрудке зацвели яблони-1

Время готовиться к холодам, но изменения климата обманули плодовое дерево. Почему оно перепутало время? Вероятно, сошлись благоприятные условия погоды.

В конце сентября в Новогрудке зацвели яблони-4

В любом случае речь не идет о массовом цветении, а значит, пояснили специалисты, об урожае 2024 года беспокоиться нет оснований.

# Погода в Беларуси # общество # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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