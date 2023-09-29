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День открытых дверей пройдёт в Могилёвском институте МВД

29 сентября 2023 06:55
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Новости Беларуси. Здесь учат защищать правопорядок, права, свободы и жизнь гражданина. Могилевский институт МВД приглашает абитуриентов в гости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День открытых дверей пройдёт в Могилёвском институте МВД-1

29 сентября во время дня открытых дверей сотрудники и курсанты готовы подробно познакомить всех желающих с настоящей курсантской жизнью.

День открытых дверей пройдёт в Могилёвском институте МВД-4

Выставки экипировки и оружия сотрудников милиции, знакомство с современной техникой, будет возможность посетить курсантское общежитие, интерактивный тир и многое другое.

День открытых дверей пройдёт в Могилёвском институте МВД-7

В учебном заведении также напоминают: тем, кто решил связать свою жизнь со служением Отечеству, до середины апреля необходимо обратиться в органы внутренних дел по месту жительства, чтобы начать оформление личного дела на поступление в милицейский вуз.

# Милиция Беларуси # общество # Фотофакт

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