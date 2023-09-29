День открытых дверей пройдёт в Могилёвском институте МВД

Новости Беларуси. Здесь учат защищать правопорядок, права, свободы и жизнь гражданина. Могилевский институт МВД приглашает абитуриентов в гости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Здесь учат защищать правопорядок, права, свободы и жизнь гражданина. Могилевский институт МВД приглашает абитуриентов в гости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
29 сентября во время дня открытых дверей сотрудники и курсанты готовы подробно познакомить всех желающих с настоящей курсантской жизнью.
Выставки экипировки и оружия сотрудников милиции, знакомство с современной техникой, будет возможность посетить курсантское общежитие, интерактивный тир и многое другое.
В учебном заведении также напоминают: тем, кто решил связать свою жизнь со служением Отечеству, до середины апреля необходимо обратиться в органы внутренних дел по месту жительства, чтобы начать оформление личного дела на поступление в милицейский вуз.