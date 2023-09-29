Зеленского – на паузу, нациста – в парламент. Психолог проанализировала поведение польских властей перед выборами
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Время предвыборной кампании, как правило, особо богато на воздействие политических мифов и технологий. В качестве актуальных примеров мы можем наблюдать за тем, что на данный момент происходит у наших соседей в Польше, чья риторика относительно некоторых тем поменялась. И если говорить об основных наиболее вероятных причинах, стоит учесть контекст предстоящих выборов в польский парламент. Напомним, они состоятся уже в октябре. В скором времени, через две недели.
В связи с этим обсуждение темы эмбарго поставок зерна из Украины и общение с господином Зеленским поставили на паузу, а риторика польских властей изменилась: «Тонущий человек чрезвычайно опасен, потому что он может утащить тебя за собой. Он может просто утопить спасателя», – заявил Анджей Дуда о новом восприятии помощи Украине, сравнив ее с утопающим. Ведь, соответствуя мировому тренду, польская власть понимает, что, спасая украинцев, также тонет.
Недовольство понижением цен со стороны местных фермеров и народное возмущение чрезмерным участием польского правительства в чужой проблематике вопреки интересам Польши отнимает у правящей партии потенциальный электорат на выборах. Тем временем основной оппонент обещает людям заняться решением сугубо польских проблем.
Алена Дзиодзина:
В связи с этим во время последнего заседания Генассамблеи ООН плановая встреча Дуды с Зеленским не состоялась. Польский лидер сослался, мол, у него дела. И раз уж они не встречаются, то острую тему эмбарго можно уже не трогать. Разумеется, временно. А через две-три недели, может, что-нибудь поменяется.
Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Согласно тому же принципу спасает свой политический статус правительство Польши под предводительством Моравецкого. Видеть в Беларуси врага, которого нет, польскую власть толкает та же история с поднятием статуса в преддверии парламентских выборов. То якобы провокации с рубежей, то закрытие наших границ, то медвежья болезнь правительства Польши о плановых в Беларуси учениях. Ведь общий враг, на всех разделенный страх и необходимость предотвратить опасность – та идея, что нередко объединяет людей вокруг сильных лидеров. В качестве таковых правительство Польши предлагает электорату себя, разумеется.
В политических целях и контексте предвыборной пропаганды польскую власть не менее взволновал нацизм. Отсюда взялась простыня гневных претензий представителей Польши к Канаде за приглашение в их парламент ветерана СС в день визита Зеленского. Там сбежавшего за рубеж пожилого бойца представили как героя, «защищавшего независимость Украины» и «за заслуги» отдали честь.
Алена Дзиодзина:
После этого польский посол в Канаде потребовал извинений за инцидент, а в самой Варшаве заговорили об экстрадиции. Но в контексте предстоящих парламентских выборов это все становится интереснее.
С учетом того, что сильную ярость у народа Польши вызвала нацистская символика у украинских беженцев, с позиции предвыборной пропаганды это можно считать стратегически выгодным ходом. Так лютое осуждение оваций Зеленского и канадского парламента бывшему эсэсовцу способствует поднятию политического статуса правящей партии. Вероятно, что взяли разгон на второй забег.
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