Зеленского – на паузу, нациста – в парламент. Психолог проанализировала поведение польских властей перед выборами

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Время предвыборной кампании, как правило, особо богато на воздействие политических мифов и технологий. В качестве актуальных примеров мы можем наблюдать за тем, что на данный момент происходит у наших соседей в Польше, чья риторика относительно некоторых тем поменялась. И если говорить об основных наиболее вероятных причинах, стоит учесть контекст предстоящих выборов в польский парламент. Напомним, они состоятся уже в октябре. В скором времени, через две недели.

В связи с этим обсуждение темы эмбарго поставок зерна из Украины и общение с господином Зеленским поставили на паузу, а риторика польских властей изменилась: «Тонущий человек чрезвычайно опасен, потому что он может утащить тебя за собой. Он может просто утопить спасателя», – заявил Анджей Дуда о новом восприятии помощи Украине, сравнив ее с утопающим. Ведь, соответствуя мировому тренду, польская власть понимает, что, спасая украинцев, также тонет.

Недовольство понижением цен со стороны местных фермеров и народное возмущение чрезмерным участием польского правительства в чужой проблематике вопреки интересам Польши отнимает у правящей партии потенциальный электорат на выборах. Тем временем основной оппонент обещает людям заняться решением сугубо польских проблем.