Ожидается до +5°С. В Беларуси на неделе ослабнут морозы

Новости Беларуси. В Беларусь постепенно начнет приходить весна – морозы начинают ослабевать.

По информации Белгидромета, во вторник 6 марта будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, на отдельных участках дороги – гололедица. Температура воздуха ночью составит до -6..-12°С, а по востоку Беларуси – до -13..-18°С. Днем столбик термометра поднимется до -1..-6°С, а по юго-западу – до 0..+1°С.

7 и 8 марта на большей части Беларуси пройдет снег, мокрый снег, по юго-западу – с дождем. Ожидается гололед, на дорогах – гололедица.

7 марта ночью температура составит -3..-9°С, а днем поднимется до 0..-5°С. По юго-западу страны ночью – 0..-2°С, а днем – до +1..+3°С.

8 марта ночная температура составит -2..-8°С, по юго-западу около нуля. Днем потеплеет до -4..+2°С, а по юго-западу Брестской области до +3..+5°С.