Заказала межкомнатные двери за 2000 долларов, а получила брак и долгие судебные разбирательства

Новости Беларуси. В программе «Добро пожаловаться» рассказываем, как минчанка Валентина Яскевич, заплатив внушительную сумму в качестве предоплаты за новые стеклянные межкомнатные двери, получила брак и долгие судебные разбирательства.
Валентина Яскевич:
Нашли объявление по интернету, заказали стеклянные закалённые межкомнатные двери, заплатили аванс 1923 рубля, стоимость полностью составляла около 2000 у.е. Изготовление 30 дней.
День за днем обрывались листки календаря, а сроки доставки дверей затягивались. И вот, наконец, свершилось.
Валентина Яскевич:
Прихожу с работы и вижу такую картину: установщик установил мне трое бракованных дверей.
Сидит на диване, смотрит мой телевизор, пьёт мой кофе, вся квартира в грязи.
Как оказалось, предоплата, а это немаленькие деньги – отнюдь не гарант качественно выполненных в срок услуг. Неимоверных усилий стоило Валентине вернуть бракованные двери в фирму, но с заменой и установкой новых сотрудники дверной компании не спешили. Время шло. Страсти накалялись.
Когда терпение женщины лопнуло, начались суды.
А деньги повисли в безвоздушном пространстве на год. Сегодня женщина с горечью вспоминает именно об отношении к ней, как к клиенту.
Валентина Яскевич:
Они стали смеяться надо мной, стали унижать. Сказали: «Ты старая дура, не получишь ни копейки!». Вы знаете, от обиды я расплакалась.
Затянутые сроки, некачественные товары, неисполнение обязательств перед клиентами – этим славятся отдельные белорусские бизнесмены. Дело в нежелании или неумении вести бизнес?
Наталья Кравцова, маркетолог:
На белорусском рынке существует такая тенденция, когда предприниматели переоценивают свои возможности.
Многие не думают на перспективу и не понимают, что довольный клиент – это постоянный клиент. Дополнительно он может служить еще и бесплатной рекламой, привлекая своих знакомых и родственников.
Четверть века в Беларуси существует частный бизнес, многие компании и предприниматели могут похвастаться историей, насчитывающей более десяти лет. Однако, тех, чьё имя ассоциируется с качеством, не так много. И это при наличии миллионов белорусских потребителей.
Наталья Кравцова, маркетолог:
Допустим, есть две фирмы по установке дверей. Они оказали клиентам услуги. В фирме «А» клиент остался доволен. Он даст рекомендации, хорошую рекламу, приведет других лояльных клиентов. Прибыль фирмы будет расти. В фирме «Б» клиент остался не доволен – это антиреклама. Плохая репутация, слабая клиентская база.
Прибыль либо на нуле, либо снижается. Это касается фирм-однодневок.
26 февраля вступил в силу Декрет президента РБ № 7 «О развитии предпринимательства». Документ призван усилить возможности саморегулирования бизнеса. Наряду с некоторыми упрощениями увеличилась и ответственность предпринимателей за свою работу перед обществом.
Не так давно завершилось последнее судебное заседание и у Валентины Яскевич. Женщина заключила с бизнесменом мировое соглашение. Которое, однако, исполнено не было: финальный аккорд снова растянулся на неопределённый срок.
Дарина Гулюта, юрист:
В том случае, если ответчик не исполняет условия мирового соглашения, истцу придется продолжить борьбу с привлечением органов принудительного исполнения.
Мировое соглашение перешло в холодную войну. Стороны с тихой ненавистью замерли в ожидании. Он ждал возврата фурнитуры от бракованных дверей, она возврата кровных. Не дождались.
Алексей, представитель фирмы:
Хотим попросить, чтобы она отдала нам фурнитуру, связалась с нами, подняла телефонную трубку.
Мы вернем поставщику, нам вернут деньги, и мы сможем исполнить мировое соглашение.
Без этого не имеем возможности, но это сделать очень хотим.
Сила характера не в умении пробивать стены, а в умении находить двери. Будем полагать, в преддверии международного Дня клиента, а он отмечается 19 марта, ситуация благополучно разрешится.