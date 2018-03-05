Заказала межкомнатные двери за 2000 долларов, а получила брак и долгие судебные разбирательства

Сидит на диване, смотрит мой телевизор, пьёт мой кофе, вся квартира в грязи.

Валентина Яскевич: Прихожу с работы и вижу такую картину: установщик установил мне трое бракованных дверей.

День за днем обрывались листки календаря, а сроки доставки дверей затягивались. И вот, наконец, свершилось.

Новости Беларуси. В программе «Добро пожаловаться» рассказываем, как минчанка Валентина Яскевич, заплатив внушительную сумму в качестве предоплаты за новые стеклянные межкомнатные двери, получила брак и долгие судебные разбирательства.

Как оказалось, предоплата, а это немаленькие деньги – отнюдь не гарант качественно выполненных в срок услуг. Неимоверных усилий стоило Валентине вернуть бракованные двери в фирму, но с заменой и установкой новых сотрудники дверной компании не спешили. Время шло. Страсти накалялись.

Когда терпение женщины лопнуло, начались суды.

А деньги повисли в безвоздушном пространстве на год. Сегодня женщина с горечью вспоминает именно об отношении к ней, как к клиенту.

Валентина Яскевич:

Они стали смеяться надо мной, стали унижать. Сказали: «Ты старая дура, не получишь ни копейки!». Вы знаете, от обиды я расплакалась.

Затянутые сроки, некачественные товары, неисполнение обязательств перед клиентами – этим славятся отдельные белорусские бизнесмены. Дело в нежелании или неумении вести бизнес?

Наталья Кравцова, маркетолог:

На белорусском рынке существует такая тенденция, когда предприниматели переоценивают свои возможности.

Многие не думают на перспективу и не понимают, что довольный клиент – это постоянный клиент. Дополнительно он может служить еще и бесплатной рекламой, привлекая своих знакомых и родственников.

Четверть века в Беларуси существует частный бизнес, многие компании и предприниматели могут похвастаться историей, насчитывающей более десяти лет. Однако, тех, чьё имя ассоциируется с качеством, не так много. И это при наличии миллионов белорусских потребителей.

Наталья Кравцова, маркетолог:

Допустим, есть две фирмы по установке дверей. Они оказали клиентам услуги. В фирме «А» клиент остался доволен. Он даст рекомендации, хорошую рекламу, приведет других лояльных клиентов. Прибыль фирмы будет расти. В фирме «Б» клиент остался не доволен – это антиреклама. Плохая репутация, слабая клиентская база.