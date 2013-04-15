Прямой эфир

Минскую велодорожку обещают оживить за 10 дней и продлить до 30 км

15 апреля 2013 18:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Дорогу двухколесным. Всего за 10 дней обещают оживить минскую велодорожку. Пока на трассе кое-где остается снег и мусор.

В ближайшее время веломагистраль починят: трещины и ямы устранят, а неровности сгладят. Кроме того, дорожку продлят до 30 километров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алексей Прокопович, начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома:
Есть определенные ямы, склоны. Там, где сходил грунт, он образовал определенные ямы, трещины. Это все будет устранено и предложено для любителей велодвижения.

# общество # Алексей Прокопович # Мингорисполком # Велосипед

Другие новости рубрики

Все новости
Отделение дневного пребывания для пенсионеров открылось в Московском районе Минска
15 апреля 2013 18:09

Отделение дневного пребывания для пенсионеров открылось в Московском районе Минска

В Червенском районе выбрали лучших молодых учителей и воспитателей
15 апреля 2013 14:16

В Червенском районе выбрали лучших молодых учителей и воспитателей

Делегация педагогов Марупского края Латвии изучает опыт системы образования Минской области
15 апреля 2013 13:57

Делегация педагогов Марупского края Латвии изучает опыт системы образования Минской области