Минску исполнится 957 лет. Вот как в столице отпразднуют День города

День города для каждого минчанина – особый день, возможность получше узнать столицу, провести время с семьей и открыть для себя что-то новое. День, когда Минск превращается в настоящий фестиваль с атмосферой праздника в каждом уголке. Но такой масштаб торжеств по меркам истории столица обрела относительно недавно, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

1967 год, конец мая, в городских парках и на спортивных площадках стал собираться народ, минчане впервые решили отметить 900-летие со дня первого летописного упоминания. И даже сильный ливень не помешал торжеству. Празднование прошло с настоящим размахом. В честь юбилея в городе заложили парк имени 900-летия Минска в Заводском районе и задокументировали событие в фильме «Праздничный альбом». Правда, праздновать день рождения столицы после не стали, лишь уже в XXI веке традицию отмечать памятную дату вновь вернули в строй.

Оксана Жукова, заведующая отделом Музея истории города Минска:

С 2002 года он отмечается ежегодно, отмечается именно вторая суббота сентября. Связано это с тем, что сентябрь – это пора, когда уже подводятся итоги урожая. Город может немного вздохнуть после тяжелого труда в весенний и летний сезон, отметить всем вместе день рождения города.

Подготовку к празднику сейчас ведут за долго до, в течение полугода разрабатываются сценарии и локации, проводятся репетиции и встречи, чтобы любимый семейный праздник прошел на высоте. В 2024 году в насыщенной двухдневной программе запланированы развлечения на любой вкус.