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Насколько популярны массовые мероприятия и авторское искусство? Узнали у депутата

13 сентября 2024 14:11
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Мы тотально погружены в культуру вне зависимости от уровня нашего образования, рода деятельности, возраста и социального статуса. Именно в этом пространстве формируется наше мировоззрение. Как материализовать его в плодах и результатах? Об этом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Востребована ли сегодня культурная составляющая? Нередко можно услышать, что массовые мероприятия становятся все менее популярными, а уж авторское искусство и вовсе привлекает единицы. Мне кажется, все наоборот. А ваше мнение?

Насколько популярны массовые мероприятия и авторское искусство? Узнали у депутата-2

Сергей Медведев, депутат Минского городского Совета депутатов:
Авторское искусство вечно только потому, что авторы будут всегда, люди с творческой жилкой все время появляются в том или ином направлении в культуре. Что касается массовых мероприятий, я так же, как и вы убежден в том, что они нужны. Мне кажется, так человек устроен и любое общество, что-то праздновать и отмечать интереснее и веселее вместе, большой дружной компанией.

Подробности в видео.

# Культура # Наталья Надольская # Сергей Медведев

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