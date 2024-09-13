Насколько популярны массовые мероприятия и авторское искусство? Узнали у депутата

Мы тотально погружены в культуру вне зависимости от уровня нашего образования, рода деятельности, возраста и социального статуса. Именно в этом пространстве формируется наше мировоззрение. Как материализовать его в плодах и результатах? Об этом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Востребована ли сегодня культурная составляющая? Нередко можно услышать, что массовые мероприятия становятся все менее популярными, а уж авторское искусство и вовсе привлекает единицы. Мне кажется, все наоборот. А ваше мнение?