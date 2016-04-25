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Национальный конкурс «Предприниматель года»: какие изменения претерпел обновленный конкурс предпринимателей?

25 апреля 2016 08:07
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28 марта этого года в Беларуси стартовал Национальный конкурс «Предприниматель года». Фактически, это возобновлённый в новом формате конкурс «Лепшы прадпрымальнік», который проводился ежегодно с 1997 года по 2013. Какие изменения претерпел обновленный конкурс?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Петр Арушаньянц, директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь, Ольга Кузнецова, национальный менеджер группы поддержки малого бизнеса Европейского банка реконструкции и развития, Юлия Кавецкая, начальник сектора организации финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

# общество # Государственная политика в сфере предпринимательства # Фотофакт # Ольга Кузнецова # Петр Арушаньянц # Юлия Кавецкая

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