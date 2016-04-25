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Европейская неделя иммунизации проходит в Беларуси

25 апреля 2016 06:27
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Новости Беларуси. Европейская неделя иммунизации проходит в Беларуси. До конца апреля для населения будут организованы консультации врачей-специалистов, пройдут лекции и горячие телефонные линии. С родителями, отказывающимися от проведения прививок детям, а также с переселенцами и мигрантами будет проведена работа по вопросам необходимости вакцинации.

Отмечу, в Беларуси за последние 30 лет благодаря плановой иммунизации не было случаев заболевания полиомиелитом, столбняком и дифтерией. Снизилось заболевание корью, краснухой, вирусным гепатитом и  туберкулезом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Консультация врача

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