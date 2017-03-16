Минской областной организации ветеранов – 30 лет

Новости Беларуси. Ветеранская организация Минской области отметила 30-летие. За большие заслуги и многолетнюю плодотворную работу людей почтенного возраста отметили почетными грамотами облисполкома.

Свои активисты есть в каждом районе. Несмотря на почтенный возраст, участники ветеранской организации не теряют оптимизма, творческого вдохновения и активной жизненной позиции.

Под их руководством в Минской области реализуются десятки проектов и акций. Жизненный опыт и огромный багаж знаний помогают ветеранам всегда быть в строю, а также помогать молодому поколению и словом, и делом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Казимир Черепковский, председатель Совета ветеранов Минской областной организации ветеранов:

Средний возраст наших ветеранов – 80-90 лет. Но, несмотря на это, от нашей организации веет юностью. Наши ветераны задорны, очень подвижны. У них очень много идей. И они являются, если так можно сказать, драйверами нашей организации.